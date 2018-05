Strategen Sass står over for sin største test

Der har stået Henrik Sass Larsen henover det meste af uge 20 på Christiansborg.

Med udgivelsen af en ny debatbog, hvor han forsøger at udstikke en ny kurs for centrum-venstre, har han domineret mediefladen og sat gang i masser af diskussioner.

Mange har med rette rost, at den magtfulde styrmand bag S-formand, Mette Frederiksen, har gjort sig den ulejlighed at skrive en bog, hvor han analyserer centrum-venstres situation og tager livtag med svære spørgsmål om f.eks. venstrefløjens holdning til Israel og årtiers forgæves kamp mod det illegale marked for hash.

Ofte lyder det, at danske politikere har for travlt med dag-til-dag reaktioner og hurtige opdateringer på Facebook, og at der er en deprimerende mangel på politikere, der tænker dybt og langt.

Derfor er der god grund til at have respekt for Sass Larsens bogudgivelse.

Mest interessant bliver det imidlertid, om Sass formår at omsætte sine tanker til politik og strategi, der kan forløse hans ambition om at få S tilbage i regering og få trukket centrum-venstre væk fra sidelinjen og ind mod magtens centrum.

Overordnet set er meget lykkedes for Sass – og Mette Frederiksen – i de sidste år.

Ganske vist er der få steder, hvor man glæder sig så meget over andres ulykke som i politik, og her har S unægteligt haft meget at glæde sig over. Selv om det lykkedes for Lars Løkke Rasmussen at blive statsminister efter valget i forsommeren 2015, skete det på baggrund af et af Venstres værste nederlag i den nyere historie. Og siden har partiet ofte været på kollisionskurs med sit afgørende støtteparti, Dansk Folkeparti, ligesom de destruktive opgør med Liberal Alliance har skabt nærmest kronisk splid i blå lejr.

Regeringslejren og DF har til sammen skabt så mange konflikter, at pressens kritiske søgelys konstant har hvilet på højre side af folketingssalen, mens S-ledelsen billedligt talt har kunnet sætte sig tilbage i stolene for at nyde skænderierne på den anden side af hegnet.

Alligevel vil det være overfladisk at konstatere, at Socialdemokratiets succes udelukkende er et resultat af problemerne i blå lejr. Med Sass som en drivende kraft har S bl.a. udviklet en udlændinge- og integrationspolitik, som for første gang bringer partiet i samklang med det store flertal af danskerne, der har fået nok af årtiers tilstrømning af indvandrere og flygtninge, og som i dag støtter en stram udlændingepolitik.

Efter striben af folketingsvalg i fortiden, hvor udlændingepolitik ofte førte til nederlag for liste A, er det et kvantespring, at det er lykkedes at udforme et så stort og sammenhængende udlændingeudspil.

Det er også lykkedes for Frederiksen og Sass at åbne for en historisk tilnærmelse til den gamle hovedfjende, Dansk Folkeparti, der i årevis virkede som en magnet på frustrerede S-vælgere. De to partier har i dag et samspil, som ville have været utænkeligt for år siden, og som har betydet, at de har kunnet blokere regeringsudspil og sætte egne dagsordener.

Helt overordnet er det en større præstation, end man skulle tro, at S står så stærkt og har et afsæt for at vinde regeringsmagten. Målinger viser, at S fortsat er landets største - med lidt mere end 27 procents støtte - mens Venstre og Dansk Folkeparti hver især ligger under 20 procents tilslutning.

Et vue ud over Europa viser, at mange socialdemokratiske søsterpartier har været udsat for noget nær massakrer, og der er langt mellem de S-formænd, der nyder befolkningernes tillid.

Ser vi på forholdet til centrum-venstre partierne – selve omdrejningspunktet for Sass Larsens bog – bliver billedet imidlertid knap så rosenrødt. Brudfladerne mellem partierne er knivskarpe, og de skærer sig gennem så vitale områder som f.eks. udlændingepolitikken.

I lang tid har S som nævnt kunnet lune sig ved, at pressen har haft kritisk fokus på blå blok. Men i takt med at næste valg rykker nærmere, vil projektørlyset finde sprækkerne i rød blok. Og de er mange. Alene når det gælder udlændingepolitikken, bliver det en kamp for Mette Frederiksen at skulle overbevise vælgerne om, at Morten Østergaard, Uffe Elbæk og Pernille Skipper ikke får indflydelse på udlændingepolitikken - hvis de skal bane vejen for Socialdemokratiets indtog i Statsministeriet.

Reelt befinder S-lejren sig i et vadested, hvor vejen frem er alt andet end sikker.

I den bedste af alle verdener – set fra Sass Larsens perspektiv – vinder S valget, og med dygtighed vil det kunne lade sig gøre at samle centrum-venstre om f.eks. miljø- og klimapolitik, reformer af den offentlige sektor – hvor de offentligt ansatte får større frihed – indsats mod ulighed og bekæmpelse af grådighed i erhvervslivet.

Samtidig vil Socialdemokratiet – igen i den bedste af alle verdener – kunne samle en alliance mellem S, SF og DF, som vil kunne bære vigtig politik igennem, ligesom S satser på at kunne inddrage V og K efter valget.

Der findes dog også grumme scenarier. I det værste vokser konflikterne i rød lejr til et niveau, som betyder, at vælgerne lader Løkke køre videre. Hvilket vil føje nye kapitler til historien om statsministeren som en af de største overlevere og comeback kids i dansk politik.

Det kan også vise sig, at rød blok nok vinder, men at S kommer til at agere under så svære parlamentariske betingelser, at det bliver uhyre vanskeligt at regere, hvis det f.eks. ikke lykkes at håndtere balanceakten mellem DF og de røde partier.

Sass har én gang tidligere ført sit parti til magten – som det skete i 2011 – for derpå at opleve, at det var umuligt at føre den politik, som han havde været med til at udtænke og præsentere vælgerne for inden valget.

I de næste 12 måneder – indtil det kommende valg skal være afholdt – kommer han op til sit livs eksamen. Han skal være indpiskeren, der sikrer en valgsejr. Men han skal også levere et projekt, der holder til tiden efter valgaftenen.