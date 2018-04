Rød og blå blok har sjældent stået mere stejlt overfor hinanden i mediepolitikken

Der kan siges meget om regeringens nye medieudspil. Men ligegyldigt er det ikke.

Som bekendt har regeringen og DF allerede indgået en aftale om, at DR skal skæres med 20 procent over fem år. Nu lægger regeringen op til, at der skal spares 10 procent på de regionale TV-stationer under TV 2 over fem år, ligesom Radio24syv skal skæres med 33 procent.

Dertil kommer et forslag om at øge public service-puljen fra 35 til 220 mio. kr. årligt samt en plan om at lave en pulje til at styrke landets distrikts- og ugeaviser og en plan om at sende en ny TV-kanal og en DAB-radiokanal i udbud. Regeringen vil desuden øge støtten til nye medier og sikre, at digitale nyhedsmedier fritages for moms.

Oven i hatten vil regeringen sælge 40 procent af TV 2 til en privat investor.

Samtlige forslag findes i medieudspillet - Nye medier, nye vaner, nye tider - som kan læses i sin helhed på Kulturministeriets hjemmeside, kum.dk, eller på regeringen.dk.

At udspillet ikke er ligegyldigt, vidner kommentarerne fra de øvrige partier om. For sjældent har rød og blå blok stået mere stejlt overfor hinanden i mediepolitikken.

Mens rød blok mener, at der er tale om en regulær »massakre«, der vil gå for hårdt ud over DR og skade public service generelt, er blå blok optaget af, at den statslige mediedominans svækkes, så flere private aktører får plads og albuerum på et mediemarked i voldsom turbulens.

Læs også »Regeringen og DF har sat sig ind i et lukket rum for at slagte DR i ly for alle kritiske røster«

Ideologisk har det længe været en afgørende prioritet for regeringen og DF at sikre en bedre balance. Som kulturminister Mette Bock (LA) har formuleret det, skal DR være et slankt fyrtårn - og ikke en bred mastodont. På torsdagens pressemøde tilføjede hun, at regeringen med sit udspil tager syvmileskridt for at sikre en bedre balance mellem statsejede og private meder. »Vi tager meget dybe spadestik, som er vigtige,« konstaterede hun.

En umiddelbar kortlægning af de politiske frontlinjer i Folketinget peger klart i retning af et smalt medieforlig. Indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

I S-ledelsen har man på intet tidspunkt klappet i hænderne over, at regeringen og DF vil beskære DR med 20 procent. Men på de indre linjer har S-toppen reelt været parat til at acceptere tilpasningen, hvis sparekronerne vel at mærke blev brugt til, at andre fremover ville kunne få adgang til at producere dansk kvalitetsindhold.

Som regeringens medieudspil foreligger, ligner det - set med socialdemokratiske briller – en for stor spareøvelse. Derfor er det ikke sandsynligt, at S vil indgå en aftale med regeringen. Hvilket også klart blev afspejlet i kommentarerne fra S-ordfører, Mogens Jensen. Jovist er S parat til at møde op ved forhandlingsbordet, men Jensen gjorde det klart, at S ikke vil acceptere »voldsomme nedskæringer« på dansk indhold:

»Vi kommer til at gå efter at sikre, at der ikke sker en så markant nedskæring på danskproduceret og dansksproget medieindhold samt public service,« lød det fra S-politikeren.

Ifølge Mogens Jensen skal Socialdemokratiet have »markante indrømmelser« på en lang række punkter for at skrive under på en aftale. Og intet tyder på, at regeringen vil give S indrømmelse af den kaliber, som Mogens Jensen håber på.

På Christiansborg bliver den afgørende forligspartner for regeringen derfor Dansk Folkeparti. Og her er det vigtigt at forstå, at selv om regeringen og DF for længst er blevet enige om at skære i DR, er der langt fra enighed om det nye medieudspil.

DF-toppen vil ganske vist ikke hælde udspillet ned ad brættet, men Kristian Thulesen Dahl vil kræve ændringer. Han vil f.eks. ikke være med til at spare på TV 2-regionerne, og han advarer også om, at sparekravene til Radio24syv er for voldsomme.

Når DF slår ring om TV2s regionale stationer, handler det om, at DF vil styrke og ikke svække den lokale og regionale journalistik.

Af samme grund vil DF også kæmpe for bedre betingelser for lokale aviser, som kæmper for at overleve, og som led i partiets kamp for at skabe et mere sammenhængende Danmark foreslår Thulesen desuden, at Radio24Syv flyttes til Aarhus.

»Det giver rigtig fin mening at have én landsdækkende taleradio i København og én i Danmarks næststørste by, Aarhus,« skriver DF-formanden i et nyt ugebrev. Her langer han samtidig ud efter den massive overrepræsentation af mediefolk i København. Han henviser bl.a. til, hvordan fagbladet Journalisten har påvist, at der bor flere medlemmer af Dansk Journalistforbund på den 500 meter lange Absalonsgade i Købehavn end i Vesthimmerlands kommune.

At der er lagt op til komplekse forhandlinger, fremgår af, at langt fra alle de private aktører er tilfreds med regeringens udspil, og de vil derfor forsøge at påvirke det politiske spil på Christiansborg i den kommende tid.

I erhvervsorganisationen, Dansk Erhverv, argumenterer man for, at en større del af besparelserne på DR – i alt ca. 770 mio. kr. – burde føres tillbage, så der kan laves mere dansk indhold af høj kvalitet.

»Vi kan være bekymrede for konsekvenserne for dansk indhold, fordi der er færre midler til indholdsproduktion med det samlede medieudspil. Det vil kunne mærkes hos både producenter og distributører og i sidste ende kan det gå udover tilbuddet til danskerne,« lyder det fra markedsdirektør Mette Feifer fra Dansk Erhverv.

Rundt om på flere af landets aviser er der måske nok tilfredshed med, at regeringen vil gøre mastodonten, DR, mindre. Men der er fortsat stor nervøsitet over DRs ekspansion på nettet. Her presser statsradiofonien i høj grad aviserne. Mens aviserne kæmper for at få flere kunder til at betale for det journalistiske indhold, der publiceres på avisernes hjemmesider, lægger DR det hele gratis ud.

Derudover er der på flere aviser frygt for, at man reelt ender med at miste støttekroner – når man læser det med småt i regeringens medieudspil - og så er udsigten til et mindre DR pludselig knap så forjættende.