Analyse

Løkke ville overbevise vælgerne om, at blå blok trods alt kan arbejde sammen. Sådan er det ikke helt gået

Regeringen har på ultrakort tid landet en serie nye politiske planer – men de kommer så tæt, at vælgerne næppe når at registrere dem alle, og de viser samtidig, at det i lang tid har været svært at enes med DF.