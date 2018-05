Alternativet-politiker kaldte Trumps politik en større trussel mod menneskeheden end Hitler: »Jeg har kvajet mig«

Et byrådsmedlem fra Alternativet kaldte i et tweet, han senere har slettet og undskyldt, den amerikanske præsident, Donald Trump, for en større trussel mod menneskeheden, end den nazistiske leder var det. Statskundskabsprofessor ser hændelsen som symptomatisk for nye partiers problemer.