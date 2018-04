Alternativet: Et dataetisk råd skal øge gennemsigtighed

København. Privatliv, databeskyttelse, kunstig intelligens og datalovgivning er blandt områderne, der skal diskuteres løbende i et dataetisk råd.

Det mener Alternativet i kølvandet på blandt andet balladen om det sociale medie Facebooks videreformidling af millioner af brugeres private oplysninger.

- Der sker rigtig meget på det her område. Det er nu, toget kører. Et dataetisk råd skal sikre, at borgernes informationer ikke bliver delt mere end højst nødvendigt.

- Rådet skal være med til at fremme gennemsigtighed og offentlig debat på området. Men det vigtigste er, at nogen løbende diskuterer, hvordan data bliver brugt, siger retsordfører for Alternativet Josephine Fock.

Partiet har ikke taget stilling til, hvem der skal sidde i et dataetisk råd. Men Fock påpeger, at det kan være en blanding af faglige eksperter, politikere, forbrugerorganisationer og menige borgere.

Rådet skal ifølge Fock lave en årlig rapport, hvori det bliver vurderet, om der på nogle områder bliver gået for langt, og om Danmark er på rette kurs.

Formand for Det Etiske Råd Gorm Greisen mener, at det er en god idé med et dataetisk råd.

- Jeg kan se en række paralleller til vores råd. Jeg synes, at udviklingen både med dataindsamling og kunstig intelligens rejser nogle spørgsmål, som er meget overvældende, siger Gorm Greisen.

Han mener især, at spørgsmålet omkring privatliv er vigtigt, og at der store udfordringer ved ny teknologi.

- Ny teknologi rejser altid nye spørgsmål. Teknologien har mulighed for at ændre vores livsbetingelser. Med et dataetisk råd kan der blive skabt et forum, der kan tage sig af de svære og vigtige spørgsmål, siger han.

Alternativet har ikke diskuteret forslaget med andre partier. Josephine Fock håber, det bliver positivt modtaget.

- Det er et helt nyt politisk område. Der er blevet indsamlet data i mange år, men det er først for nylig, at man er begyndt at bruge det til noget. Derfor skal vi være opmærksomme på det, siger hun.

