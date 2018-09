Afhøringer i skandalesag om udbytteskat for milliarder indledes

Efter omkring et års arbejde er Undersøgelseskommissionen om Skat snart klar til at indlede afhøringer for den del, der omhandler udbytteskat, hvor der er rejst krav om tilbagebetaling på 12,7 milliarder kroner.

Fra marts næste år vil kommissionen indlede afhøringer af de omkring 100 personer, og afhøringerne ventes afsluttet inden årets udgang.

Det oplyser formanden for Undersøgelseskommissionen om Skat i en pressemeddelelse.

»Kommissionen har fra starten haft fokus på materialeindsamling, idet kommissionen ikke kan gå i gang med afhøringer, før materialet er udleveret.«

»Vi har nu fået en dato for, hvornår det sidste materiale om udbytteskat bliver udleveret. Det betyder, at kommissionen kan indlede næste fase,« siger landsdommer Michael Ellehauge.

Det ventes at tage flere år, før kommissionen, der skal kulegrave skandalerne i Skat, bliver færdig med sit arbejde. Dog er der for første gang åbnet for, at en kommission kan levere delresultater.

Kommissionen har modtaget omkring 480.000 filer og 1350 ringbind med materiale fra 16 forskellige myndigheder og organisationer.

Sagen handler om, at svindlere - hovedsageligt fra udlandet - har krævet tilbagebetaling af udbytteskat fra aktier, de ikke ejede. Skat har ikke kontrolleret kravene godt nok og sendt pengene til svindlerne.

Skattestyrelsen har anlagt 388 civilretlige erstatningssager i den store skandale omkring svindel med udbytteskat.

Kommissionen har undervejs været kritiseret fra flere sider for at være for omfattende og dyr, ligesom andre kommissioner. Dele af oppositionen har kritiseret, at det er gået for langsomt med at udlevere materiale til kommissionen.

Kommissionen kunne først for alvor gå i gang med arbejdet, efter at advokatundersøgelsen af udbytteskattesagen blev færdig i april.

Først her blev det klarlagt, at den sag også skulle være en del af kommissionens undersøgelse.

/ritzau/