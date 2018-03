Ændringer i grundpriser vil give storbyer udligning-regning

København. Når alle effekterne af et forlig om ejendomsvurderinger er trådt i kraft, kan kommunerne i og omkring de store byer se frem til at betale over to milliarder kroner mere i udligning til andre kommuner.

Det skriver Berlingske.

Beløbet stammer fra en analyse fra den borgerligt-liberale tænketank Cepos. Bag analysen står tænketankens analysechef, Otte Brøns Petersen.

Han peger på, at grundpriser spiller en rolle, når det udregnes, hvilke kommuner der skal betale hvor meget til andre kommuner i udligning.

Sidste år blev et flertal i Folketinget enig om en reform af ejendomsvurderinger. Som følge af den aftale vil vurderingerne af grundværdierne stige i nogle kommuner.

Aftalen i Folketinget indeholder et loft over, hvor meget grundskylden kan stige frem til 2020. Herefter falder grundskyldpromillen fra 2020 til 2025 i kommuner med en stigende grundværdi.

Dermed kommer boligejere i gennemsnit ikke til at mærke noget.

- Men i forhold til udligningen rammer de nye vurderinger hårdt, siger Otte Brøns-Petersen.

Der pågår forhandlinger om, hvordan det udligningssystemet fremover skal se ud. Ifølge Berlingske lægger regeringen op til, at de stigende vurderinger holdes ude af udligningssystemet frem til 2025.

Herefter vil de mærkes. Københavns Kommune vil ifølge Berlingske skulle betale omkring 1,7 milliarder kroner ekstra til resten af landet. I Aarhus og Frederiksberg bliver der tale om over 500 millioner kroner.

Yderligere otte kommuner kan se frem til regninger på mellem 29 millioner og 109 millioner kroner.

Både økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Socialdemokratiets kommunalordfører, Magnus Heunicke, mener, at der er god tid til at løse problemet inden 2025.

Derfor vil de ikke røre ved det i de nuværende forhandlinger.

/ritzau/