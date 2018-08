Advokatundersøgelse skal afdække muligt fortovsfusk i Københavns Kommune

Et advokatfirma skal nu undersøge, om Københavns Kommune bevidst opkrævede for høje gebyrer for renhold af fortove.

Det har et flertal i Københavns Kommunes økonomiudvalg besluttet, skriver DR København.

Sagen begyndte, da en kommunal medarbejder henvendte sig til Københavns Kommunes whistleblowerordning med oplysninger om, at kommunen ulovligt opkrævede for høje gebyrer for rengøring af fortove for at kunne finansiere renhold af gader og fortove andre steder i kommunen. Den ulovlige opkrævning er angiveligt sket under den tidligere teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Jeg ser en ekstern undersøgelse som en effektiv måde at blive renset for enhver beskyldning om, at det er foregået, og at jeg har været informeret. Morten Kabel (EL), tidligere Teknik- og Miljøborgmester

Advokatundersøgelsen skal nu klarlægge, om Københavns Kommune bevidst har opkrævet for høje gebyrer fra grundejere samt afklare hvem i forvaltningen, der kendte til den ulovlige opkrævning.

Sidste år opkrævede Københavns Kommune i alt 61,2 mio. kr. i gebyrer for fortovsrenhold fra boligforeninger, butikker og andre grundejere.

Tidligere borgmester: Jeg var ikke informeret

Prisen, som kommunen tilbød for renhold, skulle angiveligt være op mod ti gange højere end flere private virksomheders pris for samme stykke arbejde. Det fremgår af en fortrolig rapport fra Teknik- og Miljøforvaltningen, som B.T. fremlagde i juni.

Rapporten viste, at en privat leverandør tog ni kroner pr. kvadratmeter for renhold af en gade, hvor forvaltningen for samme arbejde tog 126 kroner pr. kvadratmeter.

Derfor er København Kommunes gebyr på fortovsrengøring for højt I 2015 skete der en ændring af Vejloven, som betyder, at kommunen skal indhente tre tilbud på renholdelsesopgaven for at sikre sig, at opgaven bliver løst til den billigste pris.

I 2016 blev Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på ændringen af Vejloven. Forvaltningen indhenter derfor priser fra leverandører i april 2017.

Forvaltningen konkluderer, at leverandørernes priser er urealistiske og fortsætter med de høje priser. Det sker under tidligere borgmester Morten Kabell (EL).

I slutningen af 2017 anmelder en anonym kommunal medarbejder overfaktureringen, som ifølge medarbejderen bruges til renholdelse af gader andre steder i kommunen. Dette er ikke i overensstemmelse med loven, da kommunen ikke må opkræve mere end det, der bruges på den specifikke opgave. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Tidligere teknik- og miljøborgmester Morten Kabell afviser dog, at forvaltningen med vilje har opkrævet for høje gebyrer, og er overbevist om, at advokatundersøgelsen vil nå frem til samme konklusion.

»Jeg ser en ekstern undersøgelse som en effektiv måde at blive renset for enhver beskyldning om, at det er foregået, og at jeg har været informeret,« siger Morten Kabel til DR København.

Ifølge B.T. blev Morten Kabell dog gjort opmærksom på overfaktureringen allerede i juni 2017.

I begyndelsen af august lød det fra nuværende teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL), at 230 af Teknik- og Miljøforvaltningens gebyrer skal gennemgås for at sikre, at borgerne i Københavns Kommune ikke betaler for meget.