460 nye pædagoger til de mest udsatte børn

Børn i sårbare familier skal have en bedre start på livet. Derfor foreslår regeringen nu at afsætte en milliard kroner til institutioner med børn fra netop sådanne familier.

Det skriver Politiken fredag.

Fremover vil disse institutioner få en ekstra håndsrækning, hvis det står til regeringen, som i sit forslag til næste års finanslov vil afsætte en milliard kroner over fire år til de første 1000 dage af de mest udsatte børns liv.

Blandt andet skal 760 millioner kroner bruges til flere pædagoger i daginstitutioner med mange børn i alderen nul til to år fra sårbare familier.

Det svarer til, at cirka 450 daginstitutioner kan ansætte en til to uddannede pædagoger. I alt svarer det til cirka 460 fuldtidsstillinger.

- Vi ved, at hvis vi skal ændre de mest udsattes livsbane, så skal vi gøre det tidligt i livet, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K), som sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fredag præsenterer regeringens "1000-dages-program en bedre start på livet".

Det nye initiativ følger op på den daginstitutionsreform, som et bredt flertal i Folketinget vedtog sidste år.

Med pengene fra reformen og det nye forslag vil i alt 14 procent af landets daginstitutioner få flere hænder.

Elisa Bergmann, der er formand i pædagogernes fagforening, Bupl, er begejstret for, at børnene kommer på finansloven.

Men hun pointerer, at der de seneste ti år er skåret meget på daginstitutionsområdet.

- Skal man genoprette de besparelser, viser vores beregninger, at der skal bruges to milliarder. Men jeg ved, at det er svært at finde flertal for den brede indsats, så derfor er det positivt, at man begynder med at målrette midlerne mod de yngste og mest sårbare, siger hun.

/ritzau/