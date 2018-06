20-årige Younes: »Vi er fremtiden«

De helt unge vælgere mellem 18 og 21 år var langt flittigere til at stemme ved det seneste kommunalvalg i november sidste år end ved de forrige af slagsen. Berlingske har mødt tre unge på Frederiksberg for at høre, hvorfor det var vigtigt for dem at sætte deres første kryds.