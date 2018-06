Portræt

»Victim blaming« er gået af mode i sexsager: »Der er helt klart sket et holdningsskift«

35-årige Miriam Michaelsen er involveret i cirka 20 sager om digitale sexkrænkelser. Som advokat oplever hun, at »victim blaming« er ved at gå af mode. Det er ikke længere så populært at sige, at ofrene selv er ude om det.