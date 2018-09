Vi ville nødigt undvære hende

Arme armeniere! De havde lige produceret et af tidens største talenter på tangenter – hvorpå hun emigrerede til dansk musikliv!

Marianna Shirinyan blev optaget på Jerevans eliteskole for musikbegavede børn som syvårig. Stort set alle i hendes barndomshjem var violinister – både hendes far, hendes mor og hendes bror.

Hun fortsatte selv på byens statslige musikkonservatorium i 1997 og rundede studietiden af på Musikhochschule Lübeck i 2007 med topkarakterer over hele linjen.

At hun først blev færdig for omkring ti år siden, fatter man næsten ikke. For hun har siden indvandringen til Danmark været her og der og alle vegne og gjort sig fuldstændig uundværlig.

Spiller over hele kloden

Karrieren begyndte for alvor ved ARDs internationale musikkonkurrence i 2006 med en andenpris og flere andre hædersbevisninger.

Hun har siden gjort sig både som meget efterspurgt solist og som partner i små grupper – altså hvad man i den klassiske verden kalder kammermusik.

Festivaler over hele kloden og næsten alle orkestre i Danmark plus deres lyttere har været vilde med hendes utroligt fingernemme og dybt musikalske spil.

Man kan også se hende som dommer i nogle af klodens største klaverkonkurrencer og høre hende på en hastigt voksende række indspilninger – for eksempel af Mozarts tidlige klaverkoncerter med Copenhagen Phil og Niels W. Gades klaverværker i anledning af komponistens 200-års jubilæum.

Marianna Shirinyan er kort sagt idealet af en musiker: Det ene øjeblik på langfart til store scener med den stående applaus og den blinkende blitz. Det næste øjeblik loyal over for musiklivet på hjemmefronten og altså dybt engageret i undervisning og det helt lokale.

Hun har for eksempel kastet sine kræfter ind i Oremandsgaard Kammermusikfest ved Præstø og er i det hele taget yderst fremkommelig som både musiker og menneske.

Tak fordi du valgte os, Marianna!