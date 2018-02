Velsignet af Bergman

Svenske Pernilla August blev opdaget af selveste Ingmar Bergman, da han skulle lave »Fanny og Alexander«, der er et af filmhistoriens store værker.

Hun var dengang 24 år, og at hun som skuespillerelev blev prikket af Sveriges berømte mesterinstruktør svarede nogenlunde til at blive velsignet af paven. Hendes rolle som barnepigen Maj gjorde hende kendt og banede vej for en række attraktive store teaterroller på Dramaten i Stockholm, bl.a. som Ofelia i »Hamlet«, Nora i »Et dukkehjem« og titelrollen i »Maria Stuart«.

Det var en drømmestart på et skuespillerliv, men Pernilla August – skulle det vise sig – blev ikke alene båret igennem af mesterinstruktørens velsignelse.

Hendes eget talent både som skuespiller og instruktør var åbenbart så stort, at hun sagtens kunne klare sig selv på både film, teater og TV, men ikke desto mindre har Bergman, som hun har kaldt sin »mentor og lærer«, fulgt hende gennem hele karrieren.

I Danmark blev hun for alvor kendt med »Den gode vilje« (1991), der var instrueret af den danske instruktør Bille August. Det var Ingmar Bergman, der havde skrevet manuskript til filmen, som handler om hans forældre, der mødtes i 1909, hvor faderen var en fattig teologistuderende og moderen en forkælet overklassepige. Pernilla August og Samuel Fröler spillede hhv. moderen og faderen. I andre roller sås bl.a. Ghita Nørby og Max von Sydow. Filmen fik Den Gyldne Palme og Pernilla August prisen som bedste kvindelige skuespiller ved Cannes-festivalen i 1992. Som tillægspræmie blev hun og instruktøren kærester. De blev gift, fik to børn og blev senere skilt.

Udover prestigefyldte teaterroller har Pernilla August spillet et væld af filmroller. Hun var med i den fremragende »Jerusalem«, instrueret af Bille August, og hun har to gange spillet Shmi Skywalker i »Star Wars«-filmene. Hun var også med i Ole Bornedals »Jeg er Dina« og Per Flys »Drabet« for nu at nævne to film med danske instruktører.

Pernilla August debuterede i 2011 som instruktør med filmen »Beyond«, som hun fik Nordisk Råds Filmpris for, og i Danmark har hun været konceptuerende instruktør for TV-serien »Arvingerne«. Hun er også teaterinstruktør og senere på året skal hun på Dramaten instruere et stykke, der bygger på Linn Ullmanns roman »De urolige«. Også her har Ingmar Bermann en finger med i spillet. Stykket er et led i fejringen af 100-året for hans fødsel, og Linn Ullmann er hans datter.

Hendes roman er selvbiografisk og handler om hendes opvækst med de berømte forældre, Ingmar Bergmann og skuespilleren Liv Ullmann.

Man kan synes, at »Star Wars« stikker ud i en kreativ karriere præget af det klassiske og det nordiske, og der er også en særlig årsag til, at Pernilla August kom ud ad den galaxe.

Hun mødte filmens producent, Rick McCallum, da han spiste middag med sin ven, Bille August. McCallum havde en skuespiller i kikkerten til rollen som Shmi Skywalker, men da han mødte Pernilla August ændrede han fluks mening. »Pernilla har sådan en udstråling af liv i sig,« skulle han have sagt.

Karakteristikken dækker ret præcis det, man som tilskuer oplever, når man ser hende på film og TV. Hun er stoisk, sårbar og varm og har en udsøgt sans for timing. Hendes ansigt er som en åben bog. Man synes, man kan se, hvad hun tænker og føler.