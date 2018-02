Topforsker vender hjem

Der er ikke mange danske videnskabsmænd, som er i spil til en Nobelpris.

Men det er Jens Kehlet Nørskov. Den danske fysiker forsker i katalyse, som er et forskningområde, der bl.a. fører til udvikling af teknologier, som kan styrke grøn energi. De seneste otte år har han været professor og centerleder ved det fine Stanford University i Californien.

Jens Kehlet Nørskov er en international højt anerkendt forsker, og anses for at være et seriøst bud på en dansk nobelprismodtager. Det uafhængige amerikanske analyseinstitut Clarivate, der ofte har forudsagt modtagere af nobelpriser, havde sidste år Nørskov på sin liste over mulige modtagere.

Det er en donation fra Villum Fonden, der har gjort det muligt at trække den danske forsker hjem til Danmark. Fonden har givet 28 millioner kroner til et professorat i teoretisk katalyse, som kan blive en afgørende komponent i udviklingen af til teknologier til produktion af fremtidens brændstoffer og kemikalier. Katalyse kan også blive afgørende for udvikling af metoder til at lagre og transportere vind- og solenergi og omsætte solenergi til brændstof, så f.eks. biler kan tankes op med sol- og vindenergi.

»Denne type bevilling giver vi sjældent, og kun når muligheden opstår for at få en helt ekstraordinær forsker til et dansk universitet. Jens Kehlet Nørskov er i fuld gang med en enestående videnskabelig karriere, og vi er overbevist om, at Jens kan fortsætte sin excellente forskning og udvikle et blivende forskningsmiljø på DTU, der vil levere resultater i særklasse i lang tid fremover,« siger Jens Kann-Rasmussen, bestyrelsesformand i Villum Fonden.

I det nye professorat skal Jens Kehlet Nørskov stå i spidsen for et stort energiforskningsinitiativ på DTU. Det sker blandt andet med etableringen af et nyt center for katalyseteori og samarbejder, som både skal omfatte forskning, erhvervssamarbejde og undervisning af studerende.

Nørskov skal endvidere stå i spidsen for et stort europæisk forskningsinitiativ inden for bæredygtig energiproduktion.

»DTU vil med det nye center sætte endnu mere turbo på forskningen i energi og løsninger til eksempelvis at lagre og transportere sol- og vindenergi. Det vil være et væsentligt bidrag til at sikre den grønne omstilling i det danske samfund og i danske virksomheder,« siger prorektor Rasmus Larsen, DTU.

Han er på sit felt berømt blandt forskere over hele verden og en af de mest citerede forskere. Videnskab.dk, der leverer nyheder om videnskab og forskning, bad ham for nylig om et råd til unge forskere, som drømmer om at gøre ham kunsten efter og blive en af Danmarks mest citerede forskere.

»Mit råd vil være, at man overhovedet ikke skal spekulere over den slags pjat. Man skal bare forske i det, man selv synes er spændende,« lød svaret.

Jens Nørskov arbejder videre på Stanford, men vender hjem til Danmark til sommer. Han vil gennem det nye center på DTU fortsætte sit samarbejde med sine gamle kolleger på Stanford.