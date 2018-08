Spitfire-helt fra Slaget om England er død

Geoffrey Wellum, en af heltene fra Anden Verdenskrig, er død. Foto: Anthony Devlin /AFP/ Ritzau Scanpix

Geoffrey Wellum var blot 18 år, da han i 1940, første gang satte sig i en Spitfire. Og han var en af de alt for få piloter, der overlevede mødet med det lille spinkle jagerfly, som i Slaget om England var med til at forhindre en tysk invasion af De Britiske Øer – og dermed i længden sikrede en sejr over nazismen.

Dødstallet for de unge piloter – mange af dem blot store drenge – der kæmpede i luften over England var uhyggeligt højt. Men for for Wellum som for så mange af de andre var Spitfiren ifølge The Guardian kærlighed ved første blik.

»Det er som en af disse vidunderlige drømme, en slags Peter Pan-drøm,« skrev han i bogen »First Light« (2002), som er hans personlige og kritikerroste beretning om krigen i luften. Bogen blev senere til en BBC-dramatisering.

I bogen fortæller Geoffrey Wellum om, hvordan det var at være jagerpilot i Anden Verdenskrig – spændingen, surrealismen, frygten, farten og mødet med de tyske Messerschmitt-jagere. »Gud, er der ingen ende på dem,« skriver han.

Togter over Frankrig

Wellum blev i foråret 1940 knyttet til 92 Squadron. Sammen med sine medpiloter kæmpede han hele den sommer igen og igen mod de tyske luftangreb. I september 1940 sluttede Battle of Britain – i den form. Hitler indledte i stedet Blitzen, natlige bombeangreb på de engelske byer. Det varede til sommeren 1941, da Tyskland indledte krigen mod Sovjetunionen. Først i 1944 vendte bomardementerne tilbage i form af V1- og V2-bomber.

For Geoffrey Wellum betød det, at hans arbejde skiftede til togter over Nordfrankrig for at støtte Royal Air Force-bombefly. For sin indsats blev han belønnet med The Distinguished Flying Cross. Han fortsatte som pilot i RAF indtil 1961 og var bl.a. udstationeret i Tyskland. I 1943 blev han gift med Grace Neil, og parret fik tre børn. De blev skilt i 1975, og Wellum bosatte sig senere i Cornwall. Her arbejdede han bl.a. som en form for havneopsynsmand.