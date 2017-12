Røde gjorde ham populær

Jeg troede, man blev mere afklaret, når man bliver gammel. Det gør man ikke. Man bliver bare gammel«.

Sådan sagde skuespilleren Kurt Ravn, 70 i morgen, til Berlingskes Kristian Lindberg i forbindelse med Hella Joofs nye film, »Happy Ending«, som kommer op i biograferne i det nye år. Her spiller Kurt Ravn og Birthe Neumann et ægtepar, som i en sen alder beslutter sig for at gå hver til sit.

Så gammel er Kurt Ravn altså heller ikke. Der er stadig fuldt blus på karrieren. December har været lige så travl, som den plejer. Mon ikke han hviler benene og stemmen efter den række af julekoncerter, der er blevet en fast tradition og fast arbejde. Han har netop udgivet albummet »Årets julekoncert«. Og ved siden af de mange roller på scene, skærm og biograflærred har han i det hele taget haft musikken som en ledetråd - med koncertervirksomhed og talrige CDer i bagagen.

Kurt Ravn blev uddannet fra Statens Teaterskole i 1973 som en del af det såkaldte »superhold«, der også talte bl.a Peter Schrøder og Tommy Kenter.

Siden har han stået på en lang række scener over hele landet, naturligvis med rollen som den kommunistiske jernbanearbejder »Røde« i »Matador« som afsæt for den vedvarende popularitet, som er god at have for en skuespiller. Han har i det hele taget markeret sig som en af sin generations mest alsidige skuespillere, lige anvendelig over hele feltet - fra klassikerne til den moderne dramatik. Altid præcis. Altid professionel.

Om det så er revyen, har han boltret sig i den - også på TV, hvor han i flere år var så vellignende en statsminister, at Poul Schlüter ligefrem begyndte at præsentere sig som Kurt Ravn. Og selv om han har vist sig i alle genrer, kommer vi ikke uden om, at musikken også har spillet en væsentlig rolle i hans liv på scenen.

Han var selvskrevet til at stå forrest, da den første musicalbølge for alvor skyllede ind over landet i 1990erne: Vi nævner blot Jean Valjean i »Les Miserables«, Anatoly i »Chess«, Jabbadoor i »Atlantis« som om nogle af de større opgaver, siden også Tevye i »Spillemand på en tagryg« Om det så er operaen, har han bidt skeer med den. I 1996 sang han Leonard i Carl Nielsen »Maskerade« i forbindelse med en koncertindspilning i Wiens Konzerthaus.

Men også uden musikken er han sluppet godt fra stort set det hele. På Folketeatret var han både Biff i »En sælgers død« og Macheath i »Tiggeroperaen.« Og han vandt nyt land i Lars Norén-roller i henholdsvis »Mod til at dræbe« og »Dæmoner« på Teatret ved Sorte Hest og Aveny.

Og så har vi slet ikke nævnt filmen, hvor han har indkasseret en Bodil for sin rænkemager, Erik Lakaj, i »Jeppe på Bjerget«. Filmene har nu mest af alt slidt på hans sympatiske udstråling - fra det sidste Morten Korch-skvulp »Fætrene på Torndal« til farcen »Hjælp, min datter vil giftes«.

Men med årene er en hvidhåret karakterskuepiller dukket op i mere interessante sideroller, for eksempel som den stadigt mere moralsk plagede kommunale økonomidirektør i den politiske thriller »Fluerne på væggen«.

I samtalen med Berlingske i anledning af den kommende film sagde Kurt Ravn også, at 70 var en god alder, fordi man stadig kan nå at korrigere sine fejl, når man indså, at man havde begået dem.

Hvad Kurt Ravns karriere i dansk teater angår, er der nu ikke noget at komme efter.