Philip Roth og genvordighederne

En af det 20. århundredes bedste romaner hedder »Portnoy’s Complaint«. Eller på dansk »Portnoys genvordigheder«. Romanen, der udkom første gang i 1969, handler om en ung jødisk ungkarl, titlens Portnoy, der uden omsvøb fortæller sin psykoanalytiker, Dr. Spielvogel, om sine kvaler, sin moderbinding, sine seksuelle fantasier og sine frustrationer, og den rummer detaljerede beskrivelser af Portnoys mange måder at onanere på, med og uden brug af en fersk lever, og det er alt sammen meget morsomt og begavet. Mange blev dengang vrede og forargede, både på grund af alt det seksuelt eksplicitte og på grund af den jødiske forfatters gennemgående uærbødige skildring af jødisk identitet, og vrede og forargelse er jo ofte et tegn på, at en forfatter har ramt noget vigtigt og rigtigt.

Det havde Philip Roth, der 19. marts fylder 85 år, og »Portnoys genvordigheder« betød da også et kæmpe gennembrud for forfatteren, der debuterede ti år tidligere med »Farvel, Columbus«, som han var blevet belønnet med den fornemme National Book Award for. Set i bakspejlet rummer 1969-romanen mange spor af det, der også senere kom til at kendetegne ham som skribent – det skarpe, det erotiske, det satiriske – og da han voksede op i en jødisk familie i Newark, New Jersey, som jo næsten er New York, kunne det næsten heller ikke være anderledes: Philip Roth er på mange måder indbegrebet af det østkyst-amerikansk-jødiske. Sådan som den jævnaldrende filmskaber Woody Allen også er det.

Læs også Hvornår får denne mand Nobelprisen?

Afgørende for Philip Roths udvikling som forfatter siges at være hans møde med Margaret Martinson, som han giftede sig med i 1959. De blev skilt i 1963, og i 1968 døde hun ved en bilulykke, og hun har sat sig spor i forfatterskabet, blandt andet som mere eller mindre genkendeligt forbillede for mange af hans romaners kvindelige figurer. Men endnu mere er det Roth selv, der har inspireret Roth. I 1970erne skabte han således et litterært alter ego, Nathan Zuckerman, der optræder i en række romaner fra 1970erne og 1980erne, og nævnes bør også den kontrafaktiske roman »Komplottet mod Amerika«, hvor virkelighedens flyverhelt og antisemit Charles A. Lindbergh bliver amerikansk præsident, og romanen »Amerikansk pastorale«, hvor 60ernes antiautoritære oprør spiller en rolle. For sidstnævnte blev Philip Roth hædret med den fornemme Pulitzer Prize.

Læs også En mester på toppen

Med til billedet af Philip Roth hører, at han er passioneret ateist og i sin tid vakte opsigt i Guds eget land med udtalelser om, at hele verden vil være et bedre sted, den dag mennesker ikke længere tror på Gud, og at religion er »én stor løgn«. Provokerende har han således altid været, både i og uden for fiktionens rum, men han er alligevel – eller måske netop derfor – en af USAs mest prisbelønnede forfattere, hædret med stort set alt, undtagen den Nobelpris i litteratur, som han af uforståelige årsager endnu ikke har modtaget. Hvis Det Svenske Akademi når det, inden det er for sent, er vi mange, der gerne vil klappe.