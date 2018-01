Ny TV-vært har selv været elite-fodboldspiller

Josefine Høgh er vokset op i et hjem med fodbold.

Hendes far er den tidligere professionelle fodboldspiller Lars Høgh, der var en gudsbenådet målmand og stod på mål for OB, da Odense-klubben i 1994 sensationelt slog selveste Real Madrid på hjemmebane – en begivenhed, der i dansk fodboldhistorie benævnes »Miraklet i Madrid«.

Man kunne tro, at en sådan en far kunne holde en datter fra at kaste sig over fodbold af frygt for at fejle, men sådan er det ikke i Josefine Høghs tilfælde. Hun har fra barns ben elsket at sparke til en bold, og da hun begyndte at gøre sig gældende i klubfodbold, fejlede hun ikke.

I en årrække spillede hun fodbold på eliteniveau i OB, Skovbakken IK og Fortuna Hjørring. I sidstnævnte var hun med til at blive dansk mester, at spille Champions League og blive udtaget til A-landsholdet.

»Jeg begyndte at spille fodbold, fordi jeg havde lyst til det. Jeg blev aldrig presset til det og aldrig holdt udenfor, fordi jeg var en pige, men mit hjem var selvfølgelig præget af fodbold og konkurrenceånd. Jeg spillede hjemme i baghaven med min storebror og mine tre fætre, allerede inden jeg som seks-årig kunne begynde i OB. Jeg elskede – og elsker stadig – at spille fodbold og kan aldrig få nok af det,« siger Josefine Høgh.

Hun har en kandidatgrad i psykologi, men de seneste tre år har hun arbejdet som journalist på TV2 Sporten og senest på Discovery Networks. Nu er hun blevet ny TV-vært på Sporten på DR1, og fra begyndelsen af februar, hvor Sporten begynder at sende fra Aarhus, vil man kunne se hende på skærmen.

»Efter mere end 100 superligakampe, otte landskampe, herunder to playoffs, en Europa League-finale og en hulens masse oplevelser både foran og bag skærmen med fantastiske mennesker, er det nu blevet tid til at tage næste skridt for mig. Tak til Discovery for en dejlig tid – og highfive til @drsporten for alt det, der venter i fremtiden. Jeg glæder mig helt vildt,« skrev Josefine Høgh forleden på Facebook.

Hun valgte at læse psykologi, fordi hun interesserer sig for mennesker, herunder hvad der motiverer sportsfolk til at yde deres yderste.

»Jeg har en kæmpe passion for sport, og det er et privilegium at få et job, hvor man kan arbejde med noget, man holder af. Jeg glæder mig til at skulle formidle de store sportspræstationer og til at formidle de stærke personfortællinger, der er så mange af i sportens verden. Hvordan arbejder idrætsfolk, hvilke udfordringer møder de, og hvad gør dem så dedikerede? Jeg ved som tidligere elitesportsudøver, hvad det kræver, og jeg ved, at der gemmer sig mange fine historier om dygtige og dedikerede udøvere.«

Josefine Høgh er med egne ord »et stort konkurrencemenneske«.

»Jeg vil gerne vinde i alt, også når vi spiller spil hjemme. Og jeg kan ikke klare det, hvis nogen snyder. Jeg sætter mig mål for det, jeg gør, og satser 100 pct. Jeg vil altid lægge energi i at blive den bedste. Det er en holdning, jeg har med mig fra min opvækst,« siger hun.