Mønsterbryder stiler højt

I de her dage, hvor politikerne synes optaget af de mindre gode elementer, landets ghettoer bidrager med, er det vel værd at fremhæve de mønsterborgere og mønsterbrydere, betonblokkene også har avlet.

André Rogaczewski er en af dem. For nok voksede han op i 70ernes betonghetto i Aalborg Øst, og nok klinger efternavnet udenlandsk, men der er mange gode grunde til, at den nu 50-årige direktør var med i opløbet om at vinde Berlingskes pris som Årets dansker i 2017.

André Rogaczewski er eksempelvis direktør og stifter af Netcompany – en fremadstormende IT-virksomhed, der sidste år rundede 1.000 medarbejdere.

Han er også medlem af Disruptionrådet, der skal bistå politikerne i arbejdet med at omfavne og udnytte teknologiens muligheder. Og oven i alt det er han noget så eksotisk som en virksomhedsleder, der tør tage del i den offentlige debat.

Han har eksempelvis opfundet BMW-syndromet – en tilstand, der ifølge ham rammer alt for mange succesfulde erhvervsfolk, når de har fået råd til den første BMW. Herfra lægger mageligheden sig som en dyne ned over den ellers så foretagsomme direktør, og fra det punkt vil virksomheden ikke længere vokse.

»Når du sidder ved et middagsselskab lørdag aften, så gælder det, at uanset om I har diskuteret politik, børn eller arbejde, så er der altid en eller anden, der slutter af med at sige: Men vi har det jo godt.«

»Ååååh, jeg kan næsten ikke have det, det lægger en dæmper på det hele. Jeg får det næsten fysisk dårligt af det!« sagde André Ro- gaczewski til Berlingske sidste år.

Hans egne handlinger synes at understøtte hans ord: Netcompany var den første nye virksomhed til at runde 1.000 medarbejdere i 20 år, og selvom en udenlandsk kapitalfond undervejs har købt sig ind, har André Rogaczewski beholdt foden på speederen og er fortsat som øverste direktør i virksomheden.

Netcompany udvikler softwareløsninger og har de senere år markeret sig som en stadigt større spiller i den danske IT-branche, hvor monopolbruddet har inviteret en række nye IT-virksomheder ind.

I løbet af de kommende måneder vil det kulminere med en børsnotering i København, hvor den polskfødte direktør efter alt at dømme vil være den, der trykker på knappen og sender aktierne på markedet.

Som IT-direktør er André Rogaczewski selvsagt fortaler for digitalisering, og han abonnerer på den opfattelse, at ny teknologi vil fortsætte med at gøre verden til et bedre sted. Til gengæld finder han det afgørende, at mennesker fortsætter med at tage magten over teknologien. Og selvom det kan lyde lidt abstrakt, handler det i virkeligheden om noget så banalt som at kunne slukke sin telefon, når man er sammen med andre, siger han.

André Rogaczewski bor i London med sin kone og to børn.