Manden med den smukke britiske røst

I min alder er det spild af tid at holde sig i form,« siger Michael Caine resigneret i rollen som den 80-årige stjernekomponist Fred Ballinger i spillefilmen »Youth« fra 2015.

Filmen foregår på et isoleret kursted i de schweiziske alper, hvor Ballinger opholder sig med vennen, filminstruktøren Mike Boyle, der spilles af Harvey Keitel. Michael Caine med langt hvid tilbagestøget hår tegner i rollen et rørende portræt af alderdommens skrøbelighed, både fysisk og socialt. Alderdommens anatomi fremstår særligt klart, da de to aldrende herrer – med bar overkrop, briller og måbende blikke – sidder i poolen og betragter den nøgne, underskønne og erotisk uopnåelige Mădălina Diana Ghenea – scenen som også har givet motivet til filmplakaten.

Michael Caine har i mere end 50 år været en af Storbritanniens mest fremtrædende skuespillere – både på hjemmebane og i Hollywood. Mange vil huske ham for hans klassiske, tørre britiske humor, elegance og ikke mindst hans markante og smukke stemme. Har man blot hørt den én gang, så sidder den i hukommelsen. Som ung mand – det glemmer man let, at han engang har været, når man ser ham i dag – var han en rank, slank mand med et udseende som rakte rigeligt til førsteelskerrollen.

Michael Caine er vokset op i et arbejderhjem i det sydlige London, hvor moren var rengøringsassistent, og faren slæbte kasser på et fiskemarked. »Jeg kommer fra slummen, fra en hård baggrund og fra en fattig familie, og jeg har været soldat,« har manden, der har været en af verdens højest betalte skuespillere og i dag er mangemillionær, sagt med stolthed.

Michael Caine: Blå bog Født som Maurice Joseph Micklewhite. Opvokset i et arbejderhjem i Sydlondon. Arbejdede efter skolen som kontormand på filmselskaber. Aftjente sin værnepligt 1952-1954 og gjorde tjeneste i bl.a. Tyskland og Korea. Han bor i Leatherhead i Surrey syd for London i et hus med en hjemmebiograf til en million. Han har også lejligheder i London og Miami Beach i Florida. 1955-1962 gift med skuespilleren Patricia Haines med hvem han har en datter. 1968 datede han Bianca Jagger. Siden 1973 gift med skuespilleren og modellen Shakira Baksh. Parret har en datter. Han er af politisk observans konservativ og har flere gange kritiseret de høje skatter i Storbritannien. Han stemte for Brexit. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Han oplevede de tyske bombardementer af London under Anden Verdenskrig, og familien blev evakueret til Norfolk. Han begyndte at optræde på et teater som 20-årig efter at have responderet på en annonce. Efter nogle år på provinsteatre kom han i 1954 til forskellige teatre i London, og det var her i begyndelsen af sin karriere, at han ændrede sit fødenavn, Maurice Joseph Micklewhite, til det mundrette Michael Caine.

Han debuterede som filmskuespiller i 1956 i filmen »A Hill in Korea«, og han fik i 1963 sit gennembrud på filmlærredet med sin rolle i »Zulu«, der blev optaget i Afrika. Siden da har han været international filmstjerne og spillet roller i film som »Slaget om Storbritannien« (1969), »Lærenemme Rita« (1983), »Hannah og hendes søstre« (1986), »Æblemostreglementet« (1999), »The Dark Night« (2008), »Interstellar« (2014) og »Kingsman: The Secret Service« (2015). Han har modtaget en række priser, bl.a. BAFTA og Golden Globe Award, og har flere gange været indstillet til Academy Award.

I 2017 stod han bag dokumentarfilmen »My Generation«, som blev præsenteret på filmfestivalen i Venedig. Filmen præsenterer The Swinging Sixties set gennem Caines briller. Han interviewer bl.a modellen Twiggy, Roger Daltrey fra The Who, Paul McCartney, Marianne Faithful og fotografen David Bailey – alle han kendte dengang blev rige og berømte, har han fortalt. Filmen kigger tilbage på et vildt årti, men over for The Independent erklærede Michael Caine sidste år i september, at han ellers ikke ynder at se tilbage.

»Jeg føler ingen nostalgi. Jeg ser aldrig tilbage. Jeg føler mig ekstraordinært heldig – ikke med hensyn til mit talent, men med hensyn til timingen i mit liv,« sagde han.