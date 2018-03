Manden med de mange musicals

Fans af dårlige jokes kunne kalde ham World Wide Webber.

Hans mange musicals har i hvert fald gjort ham til en af verdens mest kendte komponister:

Andrew Lloyd Webber er manden bag eksempelvis »Cats« fra 1981, »Evita« fra 1976 og »Phantom of the Opera« fra 1985. Ingen komponist af den nulevende slags har vel haft større indflydelse på moderne musical.

Talentet fra en af Kensingtons store musikfamilier komponerede sit første stykke allerede som ni-årig. Lillebroderen er Julian Lloyd Webber med den lange karriere som klodekendt virtuos på strygeinstrumentet cello. Deres far var komponisten og orgelvirtuosen William Lloyd Webber og havde haft selveste Ralph Vaughan Williams som lærer.

Faderen hed i øvrigt kun »Lloyd« til mellemnavn og tog det til sig som efternavn på konservatoriet – simpelthen fordi en anden »William Webber« allerede var skrevet ind som studerende!

Et tidligt held for Andrew Lloyd Webber var hans møde med Tim Rice i 1965: Komponisten og den fire år ældre tekstforfatter gik med samme ideer og kreerede allerede samme år »The Likes of Us« om lægen Thomas John Barnardo og hans legendariske hjem for forældreløse børn. Værket tændte bare ikke pengemændene dengang og fik først verdenspremiere i 2005!

De to unge havde mere held med skoleforestillingen »Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat« fra 1967 efter en bibelsk fortælling. Og deres næste værk blev en af historiens første rockoperaer og Webbers virkelige gennembrud:

»Jesus Christ Superstar« fra 1970 fortæller om Jesus’ sidste dage og er altså en såkaldt passion i familie med eksempelvis »Johannespassionen« fra barokmesteren Bachs hånd. Forestillingen blev inden længe sat op på dansk jord i for eksempel Falkoner Centret med Allan Mortensen som en meget omtalt Judas og en ung præst ved navn Johannes Møllehave som oversætter af teksterne.

Andrew Lloyd Webber var fra nu af synonym med teatrene i den londonske West End og har været det lige siden. Han havde fundet en nøgle til succes med sine klare melodier og effektfulde harmonier. Nogle mente også, han »plankede« for vildt fra både klassisk musik og pop.

»Evita« fra 1976 om den argentinske førstedames skæbne slog for alvor hans navn fast og blev samtidig afgørende for sangerinden Elaine Paiges fantastiske karriere. Og den utroligt populære »Cats« med tekst direkte fra T.S. Eliots dejlige »Old Possum’s Book of Practical Cats« kom til i 1981 og skulle meget længe stå som verdens mest spillede musical – den kørte for eksempel i West End gennem hele 21 år uden afbrydelser.

Webber er blevet ved lige siden og foreløbig nået op på 20 musicals med »The Wizard of Oz« fra 2011 som en af de mest ambitiøse og »School of Rock« fra 2015 som den seneste.

De mange musicals har vundet et hav af priser med »Cats« og »Evita« i spidsen. Hans vellykkede »The Phantom of the Opera« fra 1986 er det længstspillende show i Broadways historie og overgås rent økonomisk kun af »Løvernes konge« med musik af Elton John og tekster af – Tim Rice.

Webbers nuværende kone er dressurrytteren Madeleine Gurdon og mor til hans tre børn fra 1990erne. Formuen på omkring syv milliarder kroner gør ham i øjeblikket til nummer 87 på listen over Storbritanniens rigeste mænd.