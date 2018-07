Kvindelig helt fra Anden Verdenskrig død

Mary Ellis da hun tidligere på året deltog i en reception i Downing Street 10 hos premierminister Theresa May. Foto: Daniel Leal-Olivas / AFP / Ritzau Scanpix

Mary Ellis, pilot fra Anden Verdenskrig, England, er død, 101 år.

Hun var pioner inden for flyvning og en af de sidste overlevende af en gruppe kvindelige piloter, som var med til at sikre Storbritannien sejren i Anden Verdenskrig, skriver The New York Times.

Mary Ellis fløj hundredvis af Spitfires og bombefly til fronten som pilot i The Air Transport Auxiliary, ATA, som senere blev nedlagt. Hun blev tilknyttet ATA i 1941, da de britiske myndigheder og Royal Air Force tillod kvinder at blive piloter. Men i lighed med sine kolleger deltog Mary Ellis ikke i direkte kamphandlinger.

Det blev hendes indsats ikke mindre heroisk af. De kvindelige piloters opgave var at bringe kampfly frem til frontlinjerne. Alle typer fly fra de små Spitfire-jagere til store flyvende fæstninger.

»Alle var målløse over, at en lille pige som jeg kunne flyve de store fly helt alene,« fortalte Ellis, født Wilkins, da hun blev fejret ved sin 100 års dag.

Ligeløn i luften

Hun var betaget af flyvning lige fra den dag som ganske lille, da hendes far betalte et flyvende cirkus for at give hende en tur for sjov. Så var hendes skæbne beseglet. Hun tog flyvelektioner i teenageårene og fløj for sin fornøjelses skyld, indtil hun i begyndelsen af krigen over BBC hørte en opfordring til kvindelige piloter om at melde sig til ATA. 168 kvinder, herunder en del fra USA, fløj for ATA, og de var blandt de første kvinder til at opnå lige løn for lige arbejde.

Da krigen sluttede i 1945, blev hun opfordret til at søge ind til RAF, og hun var en af de første kvinder, som fløj en Meteor-jetjager. Senere gik hun over til civil luftfart og fløj for en forretningsmand. Hun giftede sig med en pilot-kollega, Don Ellis. Han døde i 2009.