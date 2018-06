Jimmie Åkesson fra Sverigedemokraterna drømmer om danske Hvidovre

Det bedste sted i Sverige findes slet ikke i Sverige, men hos os i Danmark. Nærmere bestemt Hvidovre.

Sverigedemokraternes leder, Jimmie Åkesson, valgte i april forstaden på den københavnske vestegn, da Sveriges Radio bad partilederne udpege det geografiske sted, som bedst illustrerer deres politiske visioner og drømme. Det skete i programserien »Mitt Sverige«.

Mens de øvrige partiledere patriotisk tog svenske skoler, industrivirksomheder og bygder, valgte Jimmie Åkesson danske Hvidovre.

»Danmark er et godt land – ti-15 år længere fremme end Sverige,« fastslog Åkesson i programmet, hvor han roser den danske retspolitik, integrationspolitik og sundhedsvæsenet. Og så fremhæver han Hvidovre Kommunes arbejde med at bekæmpe ghettodannelse i Avedøre Stationsby.

Svenskerne går til rigsdagsvalg den 9. september, og på forhånd spår meningsmålingerne en jordskredssejr til Sverigedemokraterne. Ifølge den seneste YouGov-måling vil 28,5 pct. af vælgerne sætte deres kryds ud for Jimmie Åkessons parti. Det vil i givet fald være mere end dobbelt så mange som ved valget i 2014.

Der er for alvor gået ild i det svenske folkhem.

Topstyring har gjort partiet stuerent

De første mange år efter Sverigedemokraternes stiftelse i 1988 var der ellers ikke meget, der tydede på, at partiet skulle kandidere til en status som Sveriges største. Flere af partistifterne og lederne var udsprunget af højreekstreme og nationalistiske organisationer som Nysvenska rörelsen, Sverigepartiet, Bevara Sverige Svenskt og Nordiska rikspartiet. Det har klæbet til Sverigemokraterne, som i mange år har været alt for ekstreme for den gennemsnitlige Hr. Svensson.

Jimmie Åkesson var glad, da det første gang lykkedes Sverigedemokraterne at komme i Rigadagen ved valget i 2010. Siden er det kun gået én vej - fremad. AFP PHOTO FREDRIK SANDBERG

Men da den statskundskabsstuderende Jimmie Åkesson i 2005 blev leder af partiet, lagde han grunden til et kursskifte, der over årene har gjort partiet mere stuerent - hvis vi skal anvende et begreb fra det nyere politiske vokabularium. De vigtigste ingredienser i den udvikling er topstyrede eksklusioner af rabiate medlemmer samt en mere bred velfærdsdagsorden med familiepolitik samt sundheds- og ældrepolitik som supplement til partiets indvandringskritiske linje.

Faktisk er kursskiftet nu så markant, at Sverigedemokraterne også er blevet godt selskab for Dansk Folkeparti, der ellers hidtil har holdt dem i armslængders afstand. Ved et fællesarrangement i bydelen Rosengård i Malmø i maj erklærede DF-leder Kristian Thulesen Dahl således sin støtte til Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterne.

»Der er tale om et enormt folkeligt gennembrud.«

Det er der to grunde til, forklarer Kristian Thulesen Dahl, der har inviteret Jimmie Åkesson som gæst til Dansk Folkepartis årsmøde i Herning en uge efter det svenske valg.

»Jeg har stor respekt for hans arbejde med at sikre en konsekvent kurs over for de ekstremister, som der har været en del tummel med i partiet. Det er lykkedes Jimmie Åkesson at gøre Sverigedemokraterne til et parti, som den almindelige svensker godt kan støtte« siger Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:

»Samtidig er det ved at være i sidste øjeblik, hvis Sverige skal nå at ændre kurs i forhold til den indvandringslinje, landet hidtil har stået for. Ved valget den 9. september vil Sverigedemokraterne prøve at kopiere det, der skete i Danmark i 2001, da Fogh (Anders Fogh Rasmussen, red.) blev statsminister og accepterede, at DF fik stor indflydelse. Det var det, der gav os vores store realpolitiske gennembrud.«

Når vi legede, opstod der forskellige grupperinger. Der var børn fra andre lande, der holdt sammen mod os. Jimmie Åkesson til svensk tv om sin opvækst i Sölvesborg.

Men hidtil har de øvrige svenske partier i Rigsdagen ikke villet røre Sverigedemokraterne med en ildtang. En strategi, som de kommer til at ændre, hvis det lykkes Sverigedemokraterne at opnå de 20-25 pct. af stemmerne, som partiet har stået til i flere meningsmålinger, spår Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen.

»Der er tale om et enormt folkeligt gennembrud. Det er lykkedes for Åkesson at ændre partiet fra et ekstremt parti til et bredt folkeparti, og det gør det svært for de øvrige partier at opretholde deres forsøg på at isolere Sverigedemokraterne. Man kan ikke udskamme og isolere et parti, der tegner 20-25 pct. af vælgerne. Det bliver det helt store og afgørende vendepunkt i denne valgkamp,« mener Thomas Larsen.

»Jeg er ikke det her monster, som spiser børn«

39-årige Jimmie Åkesson er opvokset i Sölvesborg i Blekinge, hvor han boede med sin mor i en lejlighed i et boligkompleks. Han har selv omtalt det som et polariseret miljø med mange konflikter mellem svenske børn og indvandrerbørn.

Åkesson, der selv var en sky og lidt tilbageholdende dreng, der løb hjem til mor, hvis der opstod ballade, har betegnet barndommens oplevelser som af betydning for hans senere politiske synspunkter.

Lidt mere om Jimmie Åkesson Født 17. maj 1979.

Som ung var han medlem af Moderaterne, men blev mere og mere utilfreds med bl.a. partiets EU-politik. I midten af 90erne meldte han sig ind i Sverigedemokraterne.

Jimmie Åkesson har i flere år været stærkt inspireret af Danmark og dansk indvandringspolitik.

Efter rigsdagsvalget i 2014, hvor Sverigedemokraterne blev tredjestørste parti, var Jimmie Åkesson syg med stress i fem måneder.

Han betegner selv Sverigedemokraterne som et midterpartt, der er langt til højre, når det angår værdipolitik, lidt til højre, når det handler om økonomisk politik og lidt til venstre for midten i spørgsmål om fordelingspolitik.

Jimmie Åkesson bor sammen med Louise Erixon og parrets søn Nils i Blekinge. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Når vi legede, opstod der forskellige grupperinger. Der var børn fra andre lande, der holdt sammen mod os. Det kunne udvikle sig til fysiske konflikter,« fortalte han til svensk tv op til rigsdagsvalget i 2014. En udlægning, som efterfølgende blev kaldt løgn af bl.a. hans tidligere lærer.

Løgner eller ej. Jimmie Åkesson står over for sit helt store gennembrud. Stilfærdig, rolig, altid nobelt klædt i jakkesæt, briller og slips er det lykkedes ham at føre Sverigedemokraterne til en nærmest eksponentiel vækst.

Dette på trods af, at mange stadig mener, han er et monster, som han fortalte Expressen for et år siden:

»Mange har et helt forkert billede af, hvem jeg er, hvad jeg mener, og hvad jeg vil. Jeg er ikke det her monster, som spiser børn, som de måske tror.«