Hun løb nøgen i København

En aften i 1968 løb Elaine Paige sammen med nogle af sine kolleger fra musicalen »Hair«, som var blevet en megasucces i Londons West End, splitternøgen hen over græsplænen foran et luksushotel i Danmark.

Det var ungdomsoprørets signaturår og egentlig ikke særligt opsigtsvækkende, hendes alder og tidsånden taget i betragtning. Alligevel betegnede den engelske musicalstjerne optrinnet som »latterligt«, da hun for nogle år siden fortalte om den til den britiske avis, The Telegraph.

»Vi var alle lidt fulde og havde fået for meget at drikke. Folk siger altid, at hvis man kan huske 60erne, er det fordi, man ikke var der. Men jeg var der, og jeg husker det, og det var en fed tid,« sagde Elaine Paige.

Hun fik sit gennembrud med en hovedrolle i hippiemusicalen »Hair«, som havde premiere 27. september 1968. I det følgende årti havde hun roller i bl.a. musicals som »Jesus Christ Superstar« og »Grease«. Hendes helt store internationale gennembrud kom med hovedrollen som Argentinas leder Eva Perón i Tim Rice og Andrew Lloyd Webbers »Evita«, som bl.a. blev kendt for hittet »Don’t Cry for Me, Argentina«. Pludselig var hun en international celebrity.

Rollen banede vejen for hendes strålende karriere som skuespiller og sanger. Hun havde roller i forestillinger som »Cats«, »Chess« (som Björn Ulvaeus og Benny Andersson fra ABBA havde skrevet musikken til), »Piaf«, »Sunset Boulevard« og »Misantropen«. Hun optrådte ikke kun i England, men over hele verden – Europa, Kina (Folkets Hus i Beijing), Det Hvide Hus i Washington, Bolshoi Teatret i Moskva og Operahuset i Sydney. Hun fik også tid til at producere masser af soloalbums – duetten »I Know Him So Well« fra Chess, som hun indsang sammen med Barbara Dickson, er den mest-sælgende single af en kvinde-duet nogensinde. Det britiske magasin The Spectator udnævnte hende til »Britisk musikteaters førstedame« – en titel, der både henviser til hendes talent og de mange år, hun har gjort sig gældende som sanger og skuespiller.

Hun er vokset op i Barnet, en forstad til London, og oprindelig var hendes drøm at blive professionel tennisspiller, men hendes højde, 150 cm, var ikke lige til det. En musiklærer i skolen havde øje for hendes musikalitet og opmuntrede hende til at gå den vej. Hun blev medlem af skolekoret og sang med i flere klassiske opførelser, bl.a. Mozarts »Figaros bryllup«. Senere gik hun på dramaskole, og så var hendes kurs lagt. Tennis – og sport generelt – er dog forblevet en passion.

Det er nu 50 år siden, at Elaine Paige havde sin debut i West End, og karrieren har både gjort hende glad og rig. Flere medier skriver, at hun har en formue på 12 millioner pund svarende til 100 millioner kroner.

Hun har aldrig fået mand og børn. »Jeg fortryder på en måde, at jeg ikke har fået min egen familie, ikke har fået børn. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg ikke skulle stifte familie, men jeg ville ikke kunne have haft den karriere, jeg har haft, hvis det var sket. Og jeg er ret single-minded. Jeg elsker at vågne op og læse aviser, mens jeg spiser morgenmad, i stedet for at konversere med nogen. Er det en forbrydelse?« spurgte hun, da hun fyldte 60.