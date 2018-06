Hun kvitter direktørjobbet og tager et »fjumreår«: »Nu handler det om at finde en ny livsopgave«

Hun har altid haft et vågent øje på telefon og mail. Klar til det næste slag i værdikampen. Nu melder hun sig helt ud for at mærke efter i sig selv. Direktøren tager et »fjumreår«.