Folk sagde, han vrøvlede. 40 år senere vandt dansker nobelprisen.

Han blev født kort før Første Verdenskrigs afslutning. Nu er lægen, fysiologen og nobelpristageren Jens Christian Skou død i en alder af 99 år.

I 1997 modtog han prisen i kemi for sin opdagelse af den såkaldte natrium-kaliumpumpe, der er nødvendig for at få nerveceller til at fungere. En opdagelse, han selv tilskrev held samt den store frihed, som forskere nød godt af før i tiden. En frihed, der er helt essentiel for forskningens succes.

Da jeg påstod, at et enzym kan transportere ioner, sagde folk, at jeg vrøvlede. Jeg havde aldrig fået penge til at undersøge det under det nuværende system Jens Christian Skou, professor Aarhus Universitet

I sine senere år rettede Jens Christian Skou en voldsom kritik mod den nuværende danske forskningspolitik for at være alt for stramt styret med et unødvendigt stort fokus på økonomisk relevant forskning, Det får som konsekvens, hævdede han, at forskerne bruger alt for meget tid på at rende rundt og søge forskningsmidler.

Biomedicineren Jens Christian Skou kritiserede de senere års stærke økonomiske styring af grundforskning i Danmark.

»Med det nuværende system er der risiko for, at den forskning, der virkelig kunne være interessant, slet ikke når at komme på bordet, men ender i gruppen af ikke-støtteværdige projekter. Da jeg påstod, at et enzym kan transportere ioner, sagde folk, at jeg vrøvlede. Jeg havde aldrig fået penge til at undersøge det under det nuværende system,« sagde Jens Christian Skou i 2008 til Aarhus Universitets blad, Campus.

Effektiv arbejdsdag og så hjem til te

Videnskabsmanden voksede op i Lemvig og skulle egentlig have overtaget farens tømmerforretning. Men faren døde, da Jens Christian Skou var 12 år, hvorefter farbroren overtog forretningen.

Jens Christian Skou skiftede tømmer ud med en skalpel og læste medicin på Københavns Universitet med henblik på at blive kirurg. I stedet blev han dog optaget af forskning i bedre og mere skånsomme bedøvelsesmetoder end datidens æter og kloroform. Denne forskningsindsats ledte ad omveje til, at han i 1957 fik publiceret sin artikel om ion-pumpen. I første omgang vakte den ikke nogen opsigt, men 40 år senere udløste den så Nobelprisen.

Da Skou stadig arbejdede på Fysiologisk Institut på Aarhus Universitet, stod han tidligt op, arbejdede effektivt syv-otte timer og tog så hjem til te med familien klokken 16. Weekenderne brugte han hellere på tennis, badminton og sejlads end på arbejde. i 1988 gik han på pension, men han fortsatte dog med at arbejde, indtil han var 85 år, og lærte bl.a. sig selv at programmere.