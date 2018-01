En stemme man husker

Der er kun få danske musikere, der er nået så bredt ud i den danske befolkning som Povl Dissing.

Manden med borsalino-hatten, den særprægede, nasale stemme og den lune humor formår med sine sange og viser at spille på hele følelsesregisteret lige fra det mørke og melankolske til det lyse og lykkelige. Hans stemme griber folk om hjertet, men den deler også. Nogle elsker den. Andre kan ikke udstå den.

»Man vænner sig jo til sin egen stemme, og derfor kan jeg ikke rigtig være med i diskussionen om, hvorvidt den er særpræget. I starten af min karriere optrådte jeg i pauserne på diskoteker, og en aften kom to op at slås oppe i baren, da jeg optrådte med Halfdan Rasmussens fine lille digt »Der står en lille hest« (»Giv mig en hest, mor«). De diskuterede min stemme og var så uenige, at de smadrede flasker i hovedet på hinanden. Det samme oplevede jeg i Vise Vers Huset i Tivoli, da jeg sang »Om lidt er kaffen klar«. To begyndte at slås og vælte borde, fordi de var uenige om min sang, og så blev udsmideren tilkaldt. Jeg spillede bare videre,« sagde Dissing i et interview i Berlingske i 2010.Povl Dissing voksede op i et gartnerhjem i Stavnsholt ved Farum. Der blev sunget meget i familien, gerne gamle, sentimentale sange, som berørte ham dybt, har han senere fortalt. I øvrigt lige som Kaalunds sørgelige fabler, som hans mor læste op for ham som dreng.

»Jeg er ikke nogen særlig formørket personlighed, men jeg er let at ramme. Det griber mig, når jeg ser TV-udsendelsen »Sporløs«, der handler om mennesker, som finder deres mor eller far, søn eller datter. Eller hvis jeg ser en film. Man sidder der i mørket med sine Piratos og må knibe en tåre,« sagde Povl Dissing i interviewet i Berlingske.

I første omgang kom han i lære som farvehandler, selv om han var farveblind. Senere skiftede han fag og blev uddannet reklametegner fra Kunsthåndværkerskolen. Fritiden brugte han på at spille først trompet, senere guitar og synge. I 1963 fik han chancen for at optræde på en Folk Club of Denmark i København, hvor han bl.a. sang »Alperosen« og »Giv mig en hest, mor«. Det blev starten på hans musikalske karriere.

Makkerskabet med Benny Andersen opstod ved en tilfældighed. De to mødte hinanden ved et arrangement på kunstmuseet Louisiana midt i 60erne, men først i 1972 indledte de deres musikalske samarbejde. Det skete, da Benny Andersen sendte ham digtsamlingen »Svantes viser«.

Året efter gik de i gang med at indspille sangene, som i dag er en del af den danske kulturkanon. Albummet indeholder klassikere som »Lille sang til Nina« (»Nina er gået i bad, og jeg spiser ostemad«) samt »Svantes lykkelige dag«, der slutter med linjerne »Livet er ikke det værste man har og om lidt er kaffen klar.«

I februar sidste år var Povl Dissing udsat for en alvorlig faldulykke, da han under indspilning af et nyt album fik en hjerneblødning. Han har længe haft grimme eftervirkninger, bl.a. nedsat hørelse, men heldigvis er hørelsen vendt tilbage efter to operationer, og han har det godt. Om han igen kommer til at spille koncerter er uklart.