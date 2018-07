Dronningens nyeste værk vises frem

Dronning Margrethes nyeste kunstværk vises for første gang offentligt søndag 29. juli i Gråsten. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Gennem de seneste to år har Hendes Majestæt Dronningen udarbejdet et nyt antependium til Gråsten Slotskirke. Det nye alterbordsforhæng vil blive vist frem for første gang ved en festgudstjeneste i slotskirken søndag 29. juli, oplyser Hoffet i en pressemeddelelse.

Antependiet kan herefter opleves ved gudstjenester og kirkelige handlinger i den over 300 år gamle slotskirke.

Det nye antependium erstatter alterbordsforhænget fra 1943, som dronning Ingrid syede under Anden Verdenskrig, hvor den kongelige familie ikke kunne opholde sig på Gråsten Slot. Antependiet har Dronningen skabt med broderiteknikken petit point, hvor detaljer fremstår diagonalt med halve korssting. Broderierne på det nye antependium består af to brede søjler på hvert hjørne af alterbordet samt et midtermotiv. Dronningen har hentet inspiration i salmerne »Alle mine kilder« og »Som tørstige hjort monne skrige« (salme 441 og 410).

Dronning Margrethe har gennem tiden flere gange beskæftiget sig med kirkelig kunst. Det er særligt kommet til udtryk med adskillige kirketekstiler, som hun har syet og broderet i klare farver og med billedsymbolik, der har relation til det kristne tema. Af særlige opgaver kan nævnes messehagler til Haderslev Domkirke i 1988 og Holmens Kirke i 2012, farverige bispekåber til Viborg Domkirke i 1989, Aarhus Domkirke i 1999 og Aalborg Domkirke i 2006.

Senest udformede og broderede Dronningen på opfordring fra Slotskirken i Wittenberg et antependium til slotskirken i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017. Her var Lutherrosen det centrale motiv i antependiet.

Læs også: Dronningen: Se min kunst først og mig bagefter