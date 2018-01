Dronningens juridiske mentor

Henning Fode fik som velkørende rigsadvokat et jobtilbud, der ikke kan søges – som Dronningens kabinetssekretær. Det stor-trives han med nu på ellevte år, af og til med kården ved sin side, men dagligt i civil.

Og selv om han i morgen passerer de 70, som ikke er nogen aldersgrænse for dét embede, fortsætter han. »For jeg er i den gode situation, at Dronningen sidste år bad mig fortsætte, så det gør jeg.«

Hans royale arbejdsgiver på 77 år viser jo selv vejen med sin intense funktionalitet ude som hjemme.

»Vi kan konstatere, at Dronningens aktivitet i det forløbne år har været den højeste nogensinde. Samtidig bidrager også Kronprinsparret med i stigende grad at repræsentere kongehuset, så der leveres…!«

Som majestætens juridiske vagtmester er Henning Fode bindeleddet mellem statsoverhovedet og regering, folketing og statsadministration. Han er den daglige rådgiver for regenten, der skal opdateres om de politiske strømninger og vejlede, så hun i sit virke og i sine taler i politisk henseende ikke kan tages til indtægt for nogen eller noget i ind- og udland. Lovudkast forelægges, statsråd forberedes og gennemføres, ordensvæsnet administreres – han er nemlig også ordenssekretær.

Ligeledes er han før hver regeringsdannelse nøglepersonen, når en dronningerunde er nødvendig, og partiformændene melder ud.

Og så er der nytårstalen, som får en stadigt større placering i nationens sjæle, når vi nytårsaften kl. 18 skal have vore årskarakterer. Indimellem det traditionelle gnistrer Dronningens intellekt med overraskende indslag. Som senest har givet sig udslag i, at man i hovedstaden kan finde plakater fra årets tale med citatet:

Prøv at gøre noget, der ikke er nødvendigt, noget der ikke er behov for, noget unyttigt.

»I øvrigt vækker nytårstalen også øget opmærksomhed udenlands,« fortæller Henning Fode. »Flere fremmede TV-kanaler bringer den direkte, og vi får tilbagemeldinger fra folk under palmer og i badebukser, som har skypet talen.«

Henning Fode svæver også over audienserne, der får en stadigt større søgning især fra bredere kredse. Har alle nu husket at få de hvide handsker på inden det personlige møde med majestæten? Ellers kan der i nødsfald lånes.

Som rigsadvokat var Henning Fode vant til altid at være på i hårde sager og til rådighed for pressen, anderledes er det nu. Men han har været med til sammen med Hoffets øvrige ledelse at linde på dørene, f.eks. da DRs Daniel Agger fik lov til at se på dagliglivet i det royale maskinrum.

I dette trives Henning Fode vanligt som systemets mand, et prædikat han har været stolt over karrieren igennem, velopdraget i Justitsministeriet som en af den navnkundige departementschef Niels Madsens skarpe drenge.

I øvrigt er han forsynet med et let teflonlag, behagelig i samarbejde og med mere end et stænk humor. Dette slår igennem i venneskaren og i samlivet med den travle viv, Anni, vicedirektør i Udlændingestyrelsen, de to døtre med svigersønner og fire børnebørn. Og hele familien inviteres i påsken til Paris som en fælles fødselsdagsrejse for hendes 60 års- og hans 70 årsdag.