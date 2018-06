Det visuelle sprog er hendes modersmål

70. Designer og tidligere kreativ direktør, Dorte Zangenberg, København, der i morgen fylder 70 år, har sat et markant præg på den danske reklameverden.

Efter at være blevet uddannet på Skolen for Brugskunst med afgang i 1970, blev Dorte Zangenberg først knyttet til Thomas Bergsøe Reklame og siden leder og ejer eller medejer af en række reklamebureauer, og hun har stået for slagkraftige kampagner, der stadig huskes. Som for eksempel den lille film, hvor en kat og en fugl spiser af samme skål, og sloganet lyder: »Det handler om at være Tryg«. Med stort T - for det var Tryg-Baltica, der var kunden. Porteføljen har deuden strakt fra fra for eksempel Falck til for eksempel Statens Museum for Kunst.

Med den kampagne og andre bedrifter var Dorte Zangenberg selvskreven til en post som institutbestyrer og underviser og siden rektor ved DBO-Reklameskolen i årene 1988 til '97. Undervejs var hun i 1994 medstifter af reklamebureauet Buhl UnLtd og sluttede i 2013 den del af det professonelle liv som som kreativ direktør for reklamebureauet We love people.

Hun elsker billeder

Dorte Zangenberg, der har bestredet en lang række tillidsposter i design- og reklameverdenen, har gennem årene med åbenlys glæde udtrykt sig visuelt gennem plakater og reklamekampagner. Siden er også en mere fri kunstnerisk udfoldelse blevet en del af Dorte Zangenbergs palet, der kalder det visuelle sprog som sit egentlige modersmål.

Dorte Zangenberg har i de senere år jævnligt udstillet i navnlig sit valgfædreland - Frankrig - hvor hun tilbringer en stadig større del af sin tid i den maleriske sydkystby Ville-france-sur-Mer. Tidligere arbejdede Dorte Zangenberg med blandt andet litografi. Nu arbejder hun også med billeder, der bliver til på en iPad og siden printes i større format. TW