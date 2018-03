Det Hvide Hus’ stemme

Siden sidste sommer har Sarah Sanders været pressesekretær og talskvinde i Det Hvide Hus, og det ser ud til, at hun står distancen i et job, der synes både at fordre et panser af hærdet stål og en finkirurgs evne til verbalt at kante sig udenom at forklare præsidentens twitter-udfald.

Hvem er hun – ud over at hun er tidligere kampagneleder, politisk rådgiver og mor til tre – og ud over at hun har valgt at stille sig op mellem pressen og Trump? Hun er 35 år og kommer fra den midtamerikanske stat Arkansas, hvor hendes far, Mike Huckabee, har været guvernør.

»Arkansas er en meget lille stat (tre mio. indbyggere, red.), og den bliver endnu mindre, når man ser, hvor mange republikanere her er,« har hendes far sagt.

Hun er vokset op i en kernefamilie med mor, far og to ældre brødre og markerede sig allerede i tiden på universitetet, Ouachita Baptist University, i Arkadelphia, som aktiv republikaner. Men det begyndte endnu tidligere. Hendes politiske interesse blev vakt allerede, da hun som barn oplevede, at hendes far søgte valg til Senatet i 1992.

»De fleste syv-otte årige er ude at lege, men Sarah sad ved køkkenbordet og hørte politiske kommentatorer analysere afstemningsresultater,« har hun udtalt.

»Jeg har været en politisk junkie, siden jeg var barn,« har hun selv sagt, »og nu sidder jeg på forreste række til noget, jeg elsker.«

Hun arbejdede aktivt for at få sin far genvalgt som guvernør i 2002, og hun var tilknyttet det amerikanske undervisningsministerium under George W. Bush og arbejdede også for Bush’ genvalg i Ohio i 2004.

Hun var beskæftiget lokalpolitisk både for sin far og for andre frem til 2016, hvor hun støttede sin fars præsidentkandidatur, for til sidst at tage sig af at koordinere støtten til Trump.

»Det amerikanske folk har valgt én, der er kontant, klog og en fighter. Han hedder Donald Trump, og jeg tror ikke det overrasker nogen, at han besvarer ild med ild,« sagde hun efter præsidentvalget, hvor hun blev betroet posten som under-pressesekretær i Det Hvide Hus. Inden hun trådte til som pressesekretær efter Sean Spicer, der hurtigt begyndte at se mere og mere slidt ud, blev der åbent spekuleret i – bl.a. i Wall Street Journal – at Spicer skulle udskiftes med Sanders. Blandt andet havde Sanders trådt til under tumulten, da FBI-direktøren James Comey trådte tilbage.

»Kaos,« sagde hun afvisende om situationen i Det Hvide Hus, »hvis I vil se kaos, skal I bare komme hjem til mig om morgenen, når jeg skal have mine tre børn op og i skole. Dét er kaos.«

21. juli 2017 afløste hun Sean Spicer som pressesekretær. Hun er den tredje kvindelige pressesekretær efter Dee Dee Myers i 1993 og Dana Perino i 2007.

»Men jeg er den første mor,« tilføjede hun.