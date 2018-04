»Det er mig, der er chefen her.«

»Jeg hader håndbold.«

Ulrik Wilbek var kategorisk og kulsort i den sms, han sendte til en god ven. Dengang i sommeren 2012 befandt han sig i et dybt, mørkt hul. Det danske herrelandshold i håndbold havde lige tabt kvartfinalen til undertippede Sverige, og dér på sidelinjen stod Ulrik Wilbek med ansvaret. Med skammen.

Men Ulrik Wilbek er ikke Ulrik Wilbek, hvis det ikke lykkes ham at finde en vej ud af mørket. Finde ny motivation, lægge strategi, vende nederlag til sejr. Den slags skriver han bøger og holder foredag om.

Som sagt så gjort. 13. april fylder Ulrik Wilbek 60 år, er borgmester for Venstre i Viborg og kan se tilbage på en glorværdig karriere som den mest vindende danske håndboldlandstræner nogensinde.

Læs også Lars Christiansen: Jeg var rasende på Wilbek

Men håndboldtræner bliver han aldrig igen. »Jeg er mæt af det,« fortalte han således Alt for damerne i 2014.

Kun en førsteplads var godt nok Ulrik Wilbek, borgmester (V) i Viborg

»De sidste år med landsholdet oplevede jeg også, at jeg var meget mere nervøs. Vi havde vundet alt, så forventningerne var enorme. Kun en førsteplads var godt nok. Det påvirkede også min beslutning om at stoppe, mens jeg var på toppen i stedet for at blive og måske blive syg,« fortalte Wilbek.

Blå Bog Han er født i Tunesien 13. april 1958. Uddannet skolelærer.

Ulrik Wilbek har været håndboldtræner siden 1985.

I 1994 blev Ulrik Wilbek gift med Viborgs og damelandsholdets målmand Susanne Munk Lauritsen. Parret har to sønner, mens Wilbek har en datter fra et tidligere forhold.

I 2012 blev Ulrik Wilbek kåret som den bedste herretræner af det internationale håndboldforbund (IHF).

Ulrik Wilbek har udgivet flere bøger om ledelse og motivation og er en efterspurgt foredragsholder.

Initiativtager og deltager i ølklubben på den lokale restaurant Latinerly

Han var byrådsmedlem og socialudvalgsformand for Venstre i Viborg i 1997-2001, derefter en pause som herrelandstræner og sportschef, inden han blev borgmester efter kommunalvalget i 2017. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

For de fleste vil en borgmesterpost ikke være at regne for et skånsomt job, som man kan bestride, hvis ens tidligere stilling har været for krævende. Men enhver, der har fulgt Ulrik Wilbeks dramatiske mimik, højrøde ansigtskulør og gummibold-hoppende krop i verdens sportshaller vil vide, at dét at være håndboldtræner kræver en usædvanlig stærk psyke og ditto krop.

Har lært at skelne mellem venner og »venner«

Ulrik Wilbek lærte tidligt livet i topidræt at kende. Forældrene var landsholdsspillere i henholdsvis håndbold og basketball, og selv var han som ung på atletiklandsholdet. Men det blev som håndboldtræner, han slog igennem, først med det succesrige kvindelandshold, dernæst med herrelandsholdet, der før Wilbek aldrig havde vundet en slutrunde. Som træner blev han kendt - eller berygtet - for sit rotationsprincip, der skulle sikre friske spillere gennem en lang turnering.

Læs også Forældre vil ikke længere skældes ud: »Vi curler ikke. Vi viser omsorg«

Fra 2012 til 2016 var Ulrik Wilbek sportschef i Dansk Håndbold Forbund, og også i denne position fik han brug for sit talent for at komme igen. Det skete paradoksalt nok, efter at Danmarks herrelandshold havde triumferet med OL-guld i Rio de Janeiro. Ulrik Wilbek trak sig med øjeblikkelig virkning, da det kom frem, at han angiveligt havde holdt hemmelige møder under slutrunden med udvalgte landsholdsspillere med den hensigt at få daværende landstræner Gudmundur Gudmundsson fyret.

Læs også Overlæge i chok over indvandrerkvinders sprog: »Det er hårrejsende, at man efter 40 år i landet ikke kan finde ud af at tage bussen«

Selv om Wilbek trak sig efter de anonyme anklager, har han i et interview med DR udtalt, at sagen lærte ham at skelne mellem venner og »venner«.

»Mit job som chef er, at det er mig, der tager tæskene, hvis de kommer. Og det har jeg skullet gøre i denne sag. Det har været ubehageligt, og jeg synes, at det har været uretfærdigt. Men sådan er det, og jeg skal ikke give sorteper videre til nogen: Det er mig, der er chefen her.«