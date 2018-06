Det er ikke længere ofrenes skyld

Det begyndte egentlig med, at Miriam Michaelsen sad og læste aviser. Hun læste om Emma Holten, der fortalte om konsekvenserne af at få delt sine intime billeder på nettet. Siden fulgte andre pigers historier.

Miriam Michaelsen er advokat, og hun undrede sig. Historierne fik ingen konsekvenser for krænkerne, og de krænkede fik ingen hjælp. Sagerne blev beskrevet, som om der ikke var nogen form for lovgivning, der kunne beskytte pigerne.

»Jeg tænkte: Det kan simpelthen ikke passe. Og så fandt jeg nogle lovbestemmelser, der er meget klare, og hvor skyldsspørgsmålet er helt klart. Det var ikke så svært. Men det var, som om retssystemet ikke vidste, hvordan den type­ sager skulle angribes,« siger Miriam Michaelsen.

Siden dengang for to år siden er der sket meget. Miriam Michaelsen er p.t. involveret i cirka 20 sager om digitale sexkrænkelser. Hun er advokat for den krænkede pige i den igangværende Umbrella-sag, hvor over tusind unge er sigtet for at have delt en seksuelt krænkende video med to 15-årige. Det er også Miriam Michaelsen, der har været advokat for den krænkede pige i den civile strafferetssag, hvor Retten i Roskilde i begyndelsen af maj dømte en ung mand til at betale 50.000 kr. i tortgodtgørelse for at have krænket sin ekskæreste.

Ikke bare drengestreger

35-årige Miriam Michaelsen, der er partner i advokatfirmaet NJORD Law Firm, har speciale i selskabs- og ansættelsesret. Det er derfor ikke helt oplagt, at netop hun er blevet kendt som advokat i sager om digital sexkrænkelse. Men juristen i hende blev vækket, fordi de krænkede ofte blev beskyldt for selv at være skyld i krænkelserne. Den holdning er skiftet.

»Der er helt klart sket et holdningsskift. Både­ hos politiet, og når man ser kommentarerne på Facebook. Vi ser desværre stadig victim blaming, men slet ikke i samme grad som tidligere, og flere argumenterer mod at give de krænkede skylden,« siger Miriam Michaelsen.

I Umbrella-sagen har flere anført, at det er synd for de sigtede unge, at de risikerer plettede straffeattester, fordi de unge er opvokset i en tid, hvor de deler alt på nettet.

»Der er en delingskultur, men der er faktisk også mange, der har modtaget videoen, og som har reageret moralsk og etisk normalt ved at sige fra og undlade at sende den videre. Jeg synes, det er synd for alle de mennesker, som disse sager får konsekvenser for. Men det er ikke bare drengestreger, og sagerne påvirker alle involverede – især de krænkede og deres pårørende. Det kan få alvorlige ødelæggende konsekvenser for dem,« siger Miriam Michaelsen, der gerne står frem i offentligheden i sager, men ellers holder det private privat.

»Jeg har måske gjort det lidt atypiske for advokater, at jeg har en personlig holdning til de her sager. Men det handler ikke om mig, og jeg ønsker ikke at blive kendt eller fortælle om mit privatliv eller min familie. Jeg er jo bare advokat. Jeg taler på mine klienters vegne.«