Den yngste python

Eric Idles bidrag til Monty Python er, foruden kække, til tider frivole, sange, figurer, der ofte er behæftet med sproglige mærkværdigheder. Komikeren og sangskriveren Eric Idle bliver 75 år 29. marts.

Eric Idle er en af de prominente pythons - medlem af den surrealistiske britiske TV-comedy-gruppe Monthy Python - der især foldede sig ud i en række efterhånden klassiske sketches og sange i begyndelsen af 1970erne - sammen med notabiliteter som John Cleese og Michael Palin og han huskes ikke mindst som manden, der skrev sangen »Always Look on the Bright Side of Life«, til slutscenen i filmen »Life of Brian«, hvor den blev fremført af muntert korsfæstede stakler på en bakkekam udenfor Jerusalem.

Sangen blev med tilbagevirkende kraft en slags kendingsmelodi for Monty Python og siden har også andre kunstnere sunget den, bl.a. Art Garfunkel, og bokseren Brian Nielsen har brugt den som sin kendingsmelodi. Eric Idle sang den selv ved afslutningen af de olympiske lege i London.

Eric Idle blev født i South Shields i County Durham. Hans mor var sundhedsmedarbejder og hans far pilot i Royal Air Force og overlevede med nød og næppe Anden Verdenskrig, men blev dræbt i en banal trafikulykke kort tid efter krigens ophør. Da Eric Idle var syv år kom han på kostskolen, Royal Wolverhampton School, selv om den egentlig var reserveret børn, der havde mistet en far, en mor eller begge forældre under krigen. Og her hørte mishandling og mobning til dagens uorden.

»Det var barske omgivelser for et barn at vokse op i, men jeg lærte at sno mig mellem drengebander og at klare mig under fortvivlende forhold - blandt andet ved at være kvik og sjov på bekostning af autoritære lærere. Det var den perfekte grunduddannelse for en kommende python,« har Eric Idle fortalt.

På skolen var der kun få fornøjelser, så for simpelthen at fordrive kedsomheden kastede han sig desperat over lektierne, hvilket havde som lykkelig bivirkning, at han fik topkarakterer og vandt en friplads på universitetet i Cambridge, hvor han umiddelbart efter ankomsten kastede sig over den stedlige studenterrevy, Footlights Club.

På det tidspunkt var hans kommende Python-venner, Graham Chapman og John Cleese, der allerede. I 1965 fik han en rolle i en børneudsendelse på TV i programmet »Do Not Adjust Your Set«, der også havde Terry Jones og Michael Palin på rollelisten, mens Terry Gilliam sørgede for tegnefilmindslagene. Og så var Monty Python-holdet ved at være samlet.

Eric Idles bidrag til Monty Python afspejler hans optagethed af sprog og kommunikation. Hans figurer er ofte behæftet med sproglige mærkværdigheder. Vi nævner i flæng: manden der taler i anagrammer, manden der siger ordene i den forkerte rækkefølge og slagteren, der inkonsekvent skifter mellem at være yderst høflig og svært grov i kæften.

Modsat Michael Palin er Eric Idle skildreren af ustadige typer som den David Frost-agtige Timmy Williams til små-forbryderen Stig O’Tra-cy. På samme måde excellerede han i de både let og voldsomt uartige indslag som den fint antydede »Nudge Nudge«-sketch og den meget lidt antydede penis-sang, fremført i elegant Noël Coward-stil, i filmen »The Meaning of Life«.

»Isn’t it awfully nice to have a penis? Isn’t it frightfully good to have a dong? It’s swell to have a stiffy It’s divine to own a dick From the tiniest little tadger To the world’s biggest prick... « trallede han fornøjet.