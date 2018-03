Den ikoniske satiretegner Roald Als fylder 70 år

Satiretegneren Roald Als sammenfatter selv sit liv på denne måde: »Jeg blev født i 1948, og begge mine forældre var gode socialdemokrater, og det blev jeg også, for de gav mig en ordentlig opdragelse.« Han betegner sig selv som håndtegner og er som sådan en af nationens fremmeste.

I årtier har han på enestående vis ikke alene bidraget med en overdådighed af skarp og tegnet satire, han har også med sine tegninger formået selv at bidrage og præge samfundsdebatten og på en måde der er blevet legendarisk, næsten ikonisk. Det gælder bl.a. hans tegninger af Poul Schlüter med en taburet klæbende til bagen, af Poul Nyrup Rasmussen med cykelhjelm, mens han skyder sig selv i foden, af Anders Fogh Rasmussen som hulemand med kølle og Pia Kjærsgaard som konen i muddergrøften.

Han er uddannet på Skolen for Brugskunst i København og begyndte både at tegne og skrive til venstrefløjsblade som Hovedlandet og Politisk Revy og gennem årene tegnede han også til det satiriske årshæfte Blæksprutten, modebladet Tique og Børsens Nyhedsmagasin. Efter at Blæksprutten lukkede og slukkede for nogle år siden, er han fortsat i genren på Svikmøllen.

Allerede da han midt i 1970erne tegnede til filmmagasinet »Levende Billeder« - hans forsidetegning af Humphrey Bogart huskes stadig - havde han mødt den finurlige og skarpttænkende matematik-lektor Poul Einer Hansen. Han blev hans uadskillelige sparringspartner udi idéudvikling de følgende årtier.

Samarbejdet er fortsat til vore dage, selv om de som ældre ægtepar efterhånden ikke behøver at tale sammen, når de mødes, fordi de på forhånd ved, hvad hinanden tænker.

Roald Als blev 1984 ansat på Weekendavisen og som tegner og illustrator gjorde han sig hurtigt bemærket som et talent ud over det sædvanlige. 1994 blev han hentet til Politiken, hvor han har virket lige siden og om muligt skærpet sin streg yderligere.

Som portrætmaler - det kan han nemlig også! - har han bl.a. portrætteret Ritt Bjerregaard og Mogens Lykketoft. Han har desuden illustreret et bjerg af bøger og har selv udgivet veloplagte bestsellere som »Kvinderne ud af køkkenet. Ud på arbejdspladserne med dem«, »Vin og vrøvl« og erindringsbogen »Personligt tog jeg ikke skade af at vokse op«.

Desuden er han blevet begavet med et væld af udmærkelser, priser og hæderslegater, bl.a. Kulturministeriets Illustratorpris 1986, Ekstra Bladets pris Årets Victor 2001, LOs Kulturpris 2003 og Publicistprisen 2008.

Roald Als er gift med Anette Rasmussen og parret har to børn.