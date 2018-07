De kongelige medaljer er blevet digitale

Nu kan man nemt finde de danskere, som er blevet dekoreretr. Her et ridderkors. Foto: Bjarne Lüthcke/Ritzau Scanpix

Vil man gerne vide, hvilke nulevende danskere, der har modtaget en dansk orden eller en kongelig medalje, er det nu muligt via Kongehusets hjemmeside, kongehuset.dk.

I over 280 år er Den Kongelige Danske Hof- og Statskalender udkommet som et leksikalt opslagsværk, hvor man blandt andet har kunnet finde en komplet liste over nulevende modtagere af danske dekorationer. Den første statskalender udkom i 1734 og var dengang skrevet på tysk. Senere begyndte den at udkomme på dansk, og gennem tiden har hof- og statskalenderen været hovedkilden til den samlede information om det offentlige Danmark, herunder nulevende personer, der har modtaget en orden eller en kongelig medalje.

Hof- og statskalenderen ophørte med at udkomme i bogform i 2014, og siden har det ikke været muligt at finde en komplet liste over nulevende dekorerede personer. Med Kongehusets nye digitale oversigt på www.kongehuset.dk er det muligt at se en liste over dekorerede siden 1947. Oversigten vil blive opdateret dagligt.

På Kongehusets hjemmeside kan oversigten findes sammen med blandt andet De Kongelige Ridderordeners våbenbøger, informationer om de enkelte ordener og medaljer samt en beskrivelse af ordensvæsnet i Danmark.

Den fuldstændige adesse på oversigten er: http://kongehuset.dk/modtagere-af-danske-dekorationer.