Dansk svømmedarling

De fleste topidrætsfolk er kun kendt for deres sportslige resultater. Kun få bliver, lige som skuespillere, politikere og TV-værter, kendisser, som er bredt kendt i offentligheden.

Elitesvømmeren Jeanette Ottesen er en af de få. Hun er selvfølgelig kendt for sine fremragende resultater. Hun har vundet DM masser af gange, høstet medaljer ved EM og VM, og ved OL i Rio sidste år vandt hun bronze i 4x100 meter medley. Men hun er også kendt fra interviews, hvor hun har fortalt om sig selv, sin sport, sine parforhold og sin graviditet. Hun optræder jævnligt i de kulørte ugeblade, hun deltog i Vild med dans på TV2 og på sin blog fortæller hun – med tekst og foto – om sit liv med mand, graviditet, træning og rejser. Hun har desuden vakt opsigt med smukke og vovede fotos af sig selv, som er blevet solgt på auktion til fordel for velgørenhedsarbejde.

Den kønne, humør- og talentfulde svømmer er kendt af de fleste, og hun har ikke kun eksponeret sig selv, men også svømmesporten, som traditionelt har stået i skyggen af andre sportsgrene.

Hun er født og opvokset i Kgs. Lyngby nord for København, og hun begyndte at svømme som 12-årig. Talentet var åbenbart, og allerede som 13-årig deltog hun i sit første internationale stævne. Som 16-årig deltog hun i OL i Athen, og siden er det gået slag i slag. Det egentlige internationale gennembrud kom i 2008, hvor hun ved EM i Kroatien vandt guld i butterfly, som sammen med crawl er hendes favoritdisciplin. Hun har deltaget i fire OL, men det er tvivlsomt, at hun kommer med i 2020. Sammenlagt er hun en af de danske svømmere med flest medaljer.

Det har været hårdt at nå dertil, selv for et konkurrencemenneske som hun. Siden de tidligste teenageår har svømningen fyldt det meste, fortalte hun i et interview i Berlingske for et år siden. Det daglige regimente har bestået af otte timers søvn, sund mad på faste tidspunkter, fire timers træning og restitution. Hun sagde alligevel i interviewet, at hun aldrig har været »træningsnørd«. »Hver evig eneste gang slæber jeg mig af sted til træning. Og jeg hader, HADER, at hoppe ned i det kolde vand. Det værste tidspunkt er lige det øjeblik, hvor jeg rammer vandoverfladen, jeg vænner mig aldrig til det,« sagde hun.

Hun fortalte også, at den intensive træning og de hårde konkurrencer kan betyde, at kroppen bagefter føles som om, at den er ramt af influenza. På et tidspunkt havde hun trænet så meget, at det resulterede i et brud på et ribben, hvorefter hun måtte holde to måneders træningspause.

»Ens krop bliver medtaget, elitesvømning er ikke sundt, det er ekstremt, og derfor er det usundt. Alt, hvad der er ekstremt for kroppen, er usundt. Jeg vil ikke ende i så dårlig fysisk forfatning, når jeg er færdig med at svømme, at jeg ikke kan løfte mine børn op i mine arme,« sagde Jeanette Ottesen.

Apropos børn. Onsdag før jul fik hun og hendes mand, den engelske svømmer Marco Loughran, deres første barn, en velskabt datter. Om moderrollen kommer til at betyde et stop for karrieren er uvist, foreløbig holder hun pause, har hun skrevet på sin blog.