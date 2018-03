Boldøje med kometkarriere

Vindermentalitet kan have mange former, lige fra kynisk dræberinstinkt til dybsindig mental træning.

Andreas Cornelius’ CV vidner om en stærk vindermentalitet. Den professionelle fodboldspiller er angriber i den italienske klub Atalanta i Bergamo tæt ved Milano, og han har tidligere spillet i F.C. København og den walisiske Premiere League-klub Cardiff City.

I 2012 satte han rekord med ti superligamål på blot 76 dage. Men selv om han gerne vil vinde, er det ikke kun sejren, der tæller. Det er også selve spillet. I et interview i magasinet Euroman fortalte Cornelius, at en af nøglefaktorerne i hans karriere var hans forældre.

»Mine forældre hjalp mig til at finde motivation i, at det er sjovt at spille i sig selv, også selv om andre er bedre. Mine forældre har heller ikke bare sagt »Du var fantastisk i dag«. De kunne godt finde på at sige: »Det var ikke din bedste kamp, måske skulle du have været gået i seng kl. 10 i stedet for kl. 2.« Så jeg er blevet pacet, men på en god måde,« sagde han.

Den 193 cm høje angriber er født i København og var ungdomsspiller i BK Hekla og Fremad Amager, inden han kom til F.C. København. Talentet var åbenbart.

Han havde et boldøje ud over det sædvanlige.

»Man kan ikke sige om en lille dreng, at »han bliver professionel«. Der er så mange ting, der spiller ind. Jeg havde drømmen om at blive professionel, men jeg anede ikke, hvad det krævede. Jeg kunne se, at jeg var god og bedre end de fleste, men havde jeg ikke mødt folk, der havde lært mig, hvad det kræver, var jeg aldrig blevet til noget,« sagde Cornelius til Euroman.

Han har spillet 25 kampe på ungdomslandsholdet og ni kampe på landsholdet. Han blev professionel hos F.C. København som 19-årig.

Efter kun én sæson kom han til Cardiff City, men året efter var han tilbage i F.C. København 2014-2017, hvorefter han sidste år skiftede til italienske Atalanta – og måtte sælge sin ti mio. kr. dyre lejlighed i København.

13. april 2015 fik han en grim skade i en kamp mod Silkeborg IF. Han blev tacklet bagfra og brækkede sin venstre ankel.

»Både kæresten, familien og vennerne har hjulpet mig. Da jeg var på Rigshospitalet, lå jeg og fik god mad hver dag, fordi de kom med alt muligt udefra. Den ene dag kom Brian Riemer, som stadig var assistenttræner på det tidspunkt, og han havde taget sushi og store bøffer med. Det var ikke så slemt faktisk,« har Cornelius sagt til BT.

Skaden betød fire måneders pause, inden han igen kunne spille kampe.

Bentley eller Toyota

Andreas Cornelius har også oplevet modgang som professionel fodboldspiller. Cardiff havde betalt rigtigt mange penge for ham, men han var skadet i en periode og hans spillestil passede ikke til klubben, har han fortalt. Da det gik dårligt for klubben udtalte klubbens ejer, den excentriske milliardær Vincent Tan fra Malaysia, at han med Cornelius havde betalt for en Bentley, men fået en Toyota.

»I sidste ende kunne jeg være ligeglad. Jeg fik mine penge, og jeg vidste, at han ikke havde forstand på fodbold,« sagde Andreas Cornelius til Euroman.