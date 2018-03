Både helt og skurk

Churchill har skænket os meget. Vesteuropa kan takke ham for frihed og demokrati og Gary Oldman kan takke ham for en række fornemme filmpriser. Det gjorde han også.

»Tak, Winston Churchill,« råbte Gary Oldman, da han for ikke så længe siden modtog sin Golden Globe-pris, han fik for sit portræt af Storbritanniens legendariske krigstidspremierminister i filmen »Darkest Hour«, der også har gået sin sejrsgang i danske biografer. Og da han stod med Oscarstatuetten i hånden, havde han blanke øjne. Så takkede han USA, og udtrykte sin taknemmelighed mod landet.

»Film er så udtryksfulde at det også er i deres magt at overvinde en ung mand fra det sydlige London (det mere forarmede London, red.) og give ham en drøm,« sagde han med henvisning til sig selv.

Han sluttede med at takke sin mor og tilføjede så: »Du kan godt sætte vand over til tre. Jeg tager Oscar med hjem.«

Gary Oldman er britisk skuespiller og kendetegnes ved sin udtryksfulde, næsten demonstrative, skuespilstil og han har spillet en række markante roller som Sid Vicious, Lee Harvey Oswald, Dracula og nu altså Churchill. 21. marts bliver han 60 år.

Han begyndte som teaterskuespiller i 1979. Han blev medlem af Royal Shakespeare Company og har optrådt for den britiske kongefamilie. På film spillede han bl.a. Sid Vicious i »Sid and Nancy« (1986) og Rosencrantz i »Rosencrantz & Guildenstern er døde« (1990), hvor han blev fremhævet som en af Storbritanniens bedste, yngre skuespillere.

Derefter kom rollen som gangster i »State of Grace« (1990), Lee Harvey Oswald i »JFK« (1991) og grev Dracula i »Bram Stoker’s Dracula« (1992).

Efter at være slået igennem internationalt, flyttede Gary Oldman i begyndelsen af 90erne til Los Angeles, hvor han blev filmskurk, bl.a. som korrupt agent i »Léon« (1994) og som terrorist i »Air Force One« (1997). Daværende præsident Bill Clinton elskede sidstnævnte. Undtagelserne var Sirius Black i Harry Potter-filmene og George Smiley i 2011-udgaven af John le Carrés »Konge Dame Es Spion«.

Om udfordringen med senest at spille Churchill har han bl.a. udtalt: »Det var et spørgsmål om udholdenhed. Churchill er filmens lokomotiv. Han er med i næsten alle scener og alene make-up’en tog fire timer hver dag, før optagelserne begyndte. Så jeg var på arbejde i 12 timer plus en time til sidst, hvor det hele skulle af igen.« Den ellers pensionerede make up-kunstner Kazuhiro Tsuji blev hentet ind til opgaven for at forvandle Oldman til Churchill.

»I de tre måneder vi indspillede filmen var der ingen af de andre, der så Gary. De så kun Churchill komme ud af garderoben. Og de øvrige skuespillere, der spillede kontordamer, vagter og soldater, stod ofte og ventede og de strammede sig pludselig an og og stod ret, når jeg gik forbi. Damerne kniksede. Make up’en var så god, at man selv helt tæt på ikke kunne se den. Jeg oplevede at være Churchill et par måneder. Og jeg opdagede en mand, der var fuld af vigør og med en smittende energi. Fuld af liv,« har han fortalt.

»Darkest Hour« handler om de skæbnesvangre dage i maj 1940, da Churchill lige var blevet premierminister.