90ernes store sangstjerne

Céline Dion var 1990ernes store sangdiva, der ubesværet bevægede sig mellem genrerne - pop, rythm & blues og klassisk. 30. marts bliver hun 50 år.

Hun er barn af en stor, canadisk familie i Quebec-regionen. Allerede som teenager blev hun stjerne med sin usædvanlig tsmukke sangstemme, og hendes første plade var produceret og finansieret af den noget ældre manager, René Angélil. Han var så betaget af hende, at han pantsatte sit hus og siden giftede sig med hende. Hun var 12 år og han var 38 år, da de mødtes første gang, og hun var 19, da de blev gift.

International opmærksomhed påkaldte hun sig første gang i 1982, hvor hun vandt Yamaha World Popular Song Festival og siden i 1988 vandt det europæiske melodigrandprix, hvor hun sang for Schweiz. Undervejs havde hun i Frankrig i 1980erne udsendt en række albums. Herefter skrev hun kontrakt med det amerikanske pladeselskab Epic Records og i 1990 udsendte hun sit første engelsksprogede album, »Unison«, der med ét slag etablerede hende som toppen af poppen i hele Nordamerika og den engelsktalende verden.

I løbet af 1990erne udsendte hun både engelsk- og fransksprogede albums og hendes mand spillede en ikke uvæsentlig rolle i hendes berømmelse. Albums som »Falling into You« (1996) og »Let’s Talk About Love« (1997) blev begge megasællerter i USA og samtidig blev hendes fransksprogede album »D’eux« (1995) det bedst sælgende album på fransk nogensinde.

Ydermere havde hun en række hitliste-førstepladser, bl.a. »The Power of Love«, »Think Twice«, »Because You Loved Me«, »It’s All Coming Back to Me Now«, »My Heart Will Go On« og »I’m Your Angel«.

»My Heart Will Go On«, var naturligvis kærlighedstemaet fra årtiets store, romantiske katastofefilm, den overdådigt kitschede »Titanic« (1997), en skibskatastrofe, der trak mere end 1.500 mennesker med i dybet. Musikken var af James Horner og sangen blev hendes ultimativt største hit og den bedst sælgende single i 1998. Det anslås at den indtil i dag er solgt i 18 millioner eksemplarer. Samlet har hun solgt mere end 200 millioner cd’er.

Alligevel var det som om hun toppede allerede året efter - i 1999. Samtidig bekendtgjorde hun, at hun ønskede at tage en pause fra showbiz for at koncentrere sig om børn, mand og familie. I 2001 fødte hun parrets første barn, en søn, der fik navnet René-Charles Angélil, og i 2010 fik hun tvillinger. Det kom også frem, at hendes mand havde fået en kræft-diagnose.

2002 vendte hun tilbage til showbiz og skrev kontrakt om aftenlige optrædener på Caesars Palace i Las Vegas i et show, der i sig selv satte rekord i indtjening.

I 2016 døde hendes mand af komplikationer til kræftsygdommen.

Tilbage står, at Celine Dion sammen med Mariah Carey og Whitney Houston har stået som de seneste tiårs største pop-divaer.