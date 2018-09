Zoo vil ikke øge sikkerhed efter elefantbesøg fra mand

København Zoo har ikke tænkt sig at ændre på sikkerheden, selv om en mand torsdag aften hoppede ind til elefanterne fra Frederiksberg Have.

Det siger divisionschef for dyrene i København Zoo Lars Holse.

»Overordnet så bygger vi som førsteprioritet vores anlæg for at sikre, at dyrene bliver inde i anlægget. Anden prioritet er, at man ikke uforsætligt kan komme ind.«

»Vi mener, at vi lever op til de krav, der er for at sikre dyr og mennesker, og vores anlæg er godkendt af Fødevaretilsynet, som vi er underlagt med vores dyrehold,« siger han.

København Zoo har set overvågningsvideoer igennem, og her kan man se, at manden kom ind fra det sted i Frederiksberg Have, hvor man har udsyn til elefanterne.

Han forcerede fire områder, inden han kom ind til elefanterne. Først et hegn, der er 1,6 meter højt, derefter et sumpområde, et elhegn og til sidst en voldgrav.

På en videooptagelse, som TV2 Lorry har fået fra et vidne, kan man se, at manden sætter sig på hug inde i indhegningen, mens elefanterne holder afstand til ham.

To voksne elefanter og en unge nærmer sig manden med halerne strittende ud i luften.

Manden er hos elefanterne i nogle minutter, før han forlader anlægget igen, i den modsatte ende af hvor han kom ind. Umiddelbart uden nogle skader.

»Hvis han havde været der længere tid eller gået kraftigt over mod dem, så havde de måske givet modstand.«

»Aller yderste konsekvens kan være, at man bliver slået ihjel. Det er 3,5 ton, vi snakker om, som har mange muskler. Det er vilde dyr, vi har i fangenskab, og de har en naturlig adfærd,« siger Lars Holse.

Det var et vidne, der anmeldte episoden til Københavns Politi. Da betjente ankom til stedet, var manden forsvundet.

København Zoo har meldt episoden og overdraget alt videomaterialet fra overvågningskameraerne til politiet.

/ritzau/