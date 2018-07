Whistleblowerordninger kan spare staten for enorme summer – alligevel er de ikke et krav

Et norsk udvalg vurderede for nylig, at en bedre beskyttelse af whistleblowere i det offentlige kan spare landet op mod 12 mia. kroner om året. Herhjemme afviser regeringen alligevel at gøre anonyme ordninger til et krav, og det møder kritik fra flere organisationer.