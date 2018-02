Vrede astronomer anklager virksomhed for »rumgraffiti«

En privat rumvirksomhed har netop sendt en kunstinstallation i kredsløb om Jorden. Det er Rocket Lab fra New Zealand, der samtidig med tre andre kommercielle satellitter har lanceret en 65-kantet-kunstinstallation: Humanity Star (Menneskehedens stjerne, red.).

Humanity Star, der er bygget af kulfiber, skal kredse om Jorden i ni måneder. En omgang rundt om planeten tager halvanden time. Det vil være muligt at se satellittens lys med det blotte øje.

Holdet bag håber, at jordboere vil se op på satellitten, få en fælles oplevelse og blive mindet om, at vi er en del af et større fællesskab.

»Det handler om at få os til at føle en forbindelse med de over syv milliarder andre mennesker, der er her på planeten,« siger Peter Beck, direktør for Rocket Lab.

På trods af ambitionerne om at samle Jordens folk gennem satellitten, er det ikke alle, der er lige glade for ideen.

På Twitter lufter astronomer deres bekymring over det, flere af dem kalder for »Space Graffiti« og »en unødvendig discokugle«.

Astronomerne er bekymrede for, at genskinnet fra den nye satellit vil blænde og blokere for udsigten i kosmos og i sidste ende forstyrre deres arbejde.

De frygter, at satellitten bliver en uønsket forhindring i rummet, hvor der i stigende grad er trængsel: Lige nu er der et par tusind satellitter i kredsløb om Jorden, men i takt med at mulighederne for at sende satellitter i kredsløb bliver bedre, vokser trafikken i himmelrummet. Sidste år satte Indien verdensrekord ved at sende 104 satellitter af sted på én gang.

Det er ikke første gang, en genstand er blevet sendt ud i verdensrummet udelukkende på baggrund af sine skinnende kvaliteter.

I 1990erne eksperimenterede det russiske Znamya­projekt med spejlsatellitter, og dengang lød der også kritiske astronomiske røster.

I kølvandet på frygten for trængsel maner astrofysikeren Benjamin Pope til besindelse i Washington Post.

»Satellitten har sandsynligvis kort levetid og er på en måde cool,« siger han til avisen, men tilføjer også:

»Hvis private begynder at sende skinnende legetøj derop, kan det være ødelæggende for det internationale astronomiske samfund.«

Rocket Lab har svaret på de skeptiske stjernekiggeres kritik med et tweet, hvori de forsikrer, at Humanity Star kun vil være synlig få sekunder af gangen.

Til oktober vil satellittens fart aftage, og efterfølgende vil den brænde op og forsvinde i atmosfæren.