»Vores venner sagde, at vi var fuldstændigt sindssyge, fordi vi flyttede hertil«

Engang stod Vejleåparken i Ishøj kortvarigt på ghettolisten. I dag er man så tæt på at have sluppet fortidens problemer, at beboerformanden Wagn B. Jensen godt tør sige, at han er en glad mand.