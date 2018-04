Vodka, kokain og beroligende piller: Læger søger ikke hjælp for deres misbrug

Frygten for at blive fyret eller miste autorisationen holder læger fast i deres misbrug. I stedet for at søge hjælp forsøger de at behandle misbruget selv, og kollegerne dækker over det. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet.