Virksomheder slår alarm over rekruttering af udlændinge: »Alt, der er udenlandsk, er et problem her i landet«

Der skulle have været én og kun én indgang for nye EU-medarbejdere. Nu slår virksomheder i hovedstaden alarm over et bureaukratisk offentligt system, der har gjort det mere besværligt og langsommeligt at rekruttere fra udlandet. »Det er ikke godt nok,« siger beskæftigelsesministeren.