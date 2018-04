Ville besøge politisk fange fra Danmark: Nu kukkelurer han på tiende time i arabisk lufthavn uden sit pas

Den danske folketingspolitiker Lars Aslan Rasmussen (S) sidder på tiende time og kukkelurer i lufthavnen i arabiske Bahrain uden sit pas og dermed uden mulighed for at bevæge sit frit.

Han ankom omkring kl. 01.00 natten til onsdag og fik i paskontrollen frataget sit pas, fortæller han til Berlingske.

Det gjorde han, fordi han over myndighederne forklarede sit ærinde i det lille arabiske land: At besøge den livstidsfænglede danske statsborger og menneskerettighedsaktivis, Abdulhadi Al-Khawaja, der i syv år har sidder fængslet i landet.

Læs også Folketingspolitiker tilbageholdt i Bahrains lufthavn

Abdulhadi Al-Khawaja er født i Bahrain og har fødselsdag i dag. Han boede 12 år i Danmark, men vendte i 2001 tilbage til Bahrain.

»Da de hører, at jeg vil besøge ham eller snakke med hans familie, tager de omgående mit pas i paskontrollen. Jeg havde besluttet mig for at være ærlig om, hvorfor jeg er her,« siger Lars Aslan Rasmussen, der efter at have tilbragt natten i et lokale uden hverken vådt eller tørt nu opholder sig i et slags cafeteria i lufthavnen:

»Principielt er jeg udvist, og jeg vil egentlig gerne rejse hjem, men mit pas har de stadig.«

Ifølge ham er det »ret vildt«, at en parlamentariker som ham får inddraget sit pas i en lufthavn.

Læs også Kvindelig topforsker: »Jeg er chokeret over, hvor svært det er at finde børnebøger om seje piger«

»Sådan noget har jeg ikke hørt om før. Jeg har været i Tyrkiet, hvor jeg har arbrejdet med politiske fanger, og dernede er de ikke alt for vilde med mig. Men de er aldrig gået så langt som at inddrage mit pas,« siger Lars Aslan Rasmussen, der ikke har lidt fysisk overlast i Bahrains lufthavn:

»Men sådan fungerer det altså her. Hvis man ikke kan lide dem, der kommer, så tager man bare deres pas.«

Den danske politiker understreger, at han alene er taget til Bahrain på opfordring fra Abdulhadi Al-Khawaja. Tanken var, at hans tilstedeværelse kunne lægge en eller form for pres på de lokale myndigheder.

Læs også Borgerforslag om ministerpension: Søren Pind og det »pjattede« demokrati

»Familien siger, han er ved at dø,« fortæller den danske politiker:

»Et enigt folketing fordømmer fængslingen, og han er mig bekendt den eneste danske, politiske fange i nyere tid,« siger Lars Aslan Rasmussen.

Han vurderer, at Bahrain er et de lande i verden, hvor der forholdsvis er flest politiske fanger.