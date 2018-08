Vikarer dækker hver 10. time i folkeskolen: »Det kan ikke være rigtigt«

Mere end hver 10. undervisningstime i folkeskolen bliver anført af vikarer. I nogle tilfælde bliver eleverne slet ikke undervist.

Det skriver DR om en undersøgelse af vikardækningen i folkeskolerne, som Undervisningsministeriet har lavet.

At så mange timer bliver afviklet uden den lærer, der burde være til stede, er problematisk vurderer undervisningsminister Merete Riisager (LA).

»Vi har en folkeskole, som vi bruger en masse ressourcer på, og så kan det ikke være rigtigt, at så mange timer ikke kan afvikles med undervisning af høj kvalitet og af mennesker, som har en læreruddannelse, og som børnene kender.«

»Som forælder må man kunne forvente, at det er i orden,« siger hun til DR.

Mette With Hagensen, der er landsformand for forældreorganisationen Skole og Forældre ser helst, at skolerne bliver bedre til at håndtere planlagt fravær.

Det skal foregå ved, at klassens øvrige lærere kan dække skemaet af i det tidsrum, der er muligt.

Hun siger ifølge Jyllands-Posten, at det bliver et spørgsmål om at skaffe fleksibilitet inden for et system, der i forvejen ikke er særlig fleksibelt.

»Og der peger pilen på kommunerne, der har beskåret skolernes økonomi så voldsomt, at det ikke kan lade sig gøre,« siger hun til avisen.

»Man kan være så fræk at sige, at 10 procent af en lærers undervisningstid burde bestå i at gå ind og dække en kollegas undervisning,« siger Hagensen.

Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen siger til DR, at sygdom, fravær, ferie og så videre skaber ting, der ikke er planlagt.

Han slår ikke alarm over undersøgelsen, men han mener også, at skolerne bør nedbringe vikarforbruget. Han peger også på, at skoler over hele landet er udfordret af mangel på lærere.

/ritzau/