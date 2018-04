Vidste du det? Dine øjne kan også få solskader

Når solen for alvor brager igennem, så er det vigtigt at huske Kræftens Bekæmpelses fire s'er: siesta, solhat, solcreme og sluk solariet.

Men faktisk burde der føres endnu et punkt til den remse - nemlig solbriller, mener Optikerforeningen.

Dine øjne kan nemlig også tage skade af solens uv-stråler, lyder det fra to læger med speciale i øjensygdomme. Den ene af dem er Toke Bek, der er professor i øjensygdomme ved Aarhus Universitet.

Selv om vores øjne er indrettet til selv at sige fra, når vi kigger mod solen, så kan de alligevel godt tage skade.

»Der hvor ens øjne særligt bliver udsat for solen, er i skivejr, når solen reflekteres på den hvide sne. Det kan også være sejlere, der er på vandet, for her kan man også opleve nogle kraftige refleksioner fra vandet,« siger Toke Bek.

Læs også Pas på dine øjne og undgå synstab

Får du for meget belysning på dine øjne, kan de blive brændt i overfladen. Det kan give nogle smertefulde gener, som dog heler igen efter lidt tid, fortæller Toke Bek.

Solens uv-stråler kan også tilskrives en anden lidelse ved navn pterygium, som også kaldes surfer's eyes, og som skaber forandringer i øjets overflade. Det fortæller Maria Voss Kyhn, der er øjenlæge på Øjenklinikken på Rigshospitalet.

»Det er en meget generende lidelse, som i høj grad kan tilskrives solens uv-stråler. Det kan være meget generende og påvirke synet i en sådan grad, at en operation er nødvendig for at bevare et normalt syn,« siger hun ifølge Optikerforeningen.

Fakta: Sådan beskytter du dine øjne mod solen - Når uv-indekset er på eller over tre, bør du finde solbrillerne frem og smøre solcreme på huden. - Uv-indekset kan godt være højere på nogle soldage end andre. Hold dig derfor opdateret ved hjælp af DMI eller appen "Uv-indeks". - Vær særlig opmærksom på at beskytte dig mod solen stråler, hvis du er ude og sejle eller på skiferie, da solen kan give skarpe reflekser i vandet eller sneen. - Solbriller skal kunne beskytte mod både uv-a- og uv-b-stråler, hvilket alle CE-mærkede solbriller gør. Kilder: Maria Voss Kyhn, Toke Bek, Optikerforeningen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Ligeledes mener Maria Voss Kyhn, at den kendte øjensygdom grå stær kan forværres af solens stråler.

»Vi bliver alle før eller siden ramt af grå stær, men vi ved, at uv-stråling er noget, der i den grad kan fremskynde udviklingen af det,« siger hun.

Her er Toke Bek dog mere afdæmpet. Han mener nemlig ikke, at folk der bor i Danmark bør være bekymrede for udvikling af grå stær på grund af sollyset.

»Hvis dine øjne over en lang periode bliver udsat for sollys, så er der en risiko for, at du kan udvikle grå stær. Men det er ikke sådan, at hver enkelt person, der opholder sig ude i solen, udvikler grå stær,« siger han.

Læs også Læger advarer mod knaldstærke chili - kan give hjernelidelse

Det er ikke kun dine øjne, der er udsat, når solen skinner. Det er huden omkring øjnene også, hvilket er en god årsag til at beskytte sig.

»Huden omkring øjet er lige så eksponeret som resten af huden på kroppen, og derfor gælder samme regler. Her giver soleksponeringen nemlig en øget risiko for hudkræft,« siger Toke Bek og tilføjer, at huden under øjet er særligt udsat.

Samme historie fortæller Maria Voss Kyhn, der ser kræftformen basalcellekræft (hudkræft) i sin hverdag på Rigshospitalet.

»Den kan give kroniske sår samt skamferinger, hvis man ikke gør noget ved det. Vi opererer for basalcellekræft flere gange om ugen. Det skal dog nævnes, at man også kan få kræftformen på øjenlåget af andre årsager end uv-stråler,« siger hun.

Læs også Sød tand? Det skal du vide om slik og bakterier

Dog skal det siges, at basalcellekræft er både godartet og ikke-dødelig.

Men det handler alligevel om at få smurt sig med solcreme, selv om det kan være svært at få det smurt helt derind uden at få det i øjnene, lyder det fra Toke Bek.

Derudover er solbriller også en af de mest effektive løsninger på at beskytte huden ved og omkring øjet, lyder det fra begge øjenlæger.

/ritzau fokus/