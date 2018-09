Vidne: Kvinde nægtede 112-kald til døende dreng

København. Lejligheden på Østerbro i København var fyldt med unge i alderen 14 til 18 år, men den lørdag aften i marts endte i chok og rædsel.

Mens en 14-årig pige blev alvorligt hjerneskadet, døde hendes kæreste på samme alder.

Pigens mor står i Københavns Byret tiltalt for at efterlade de to teenagere i hjælpeløs tilstand, men det nægter hun sig skyldig i.

Hen ad aftenen, der bød på hash, vodka, receptpligtig medicin og euforiserende stoffer, trak de to børn sig fra festen og lagde sig til at sove i hver sit rum.

Moren forklarede torsdag i retten, at hun kun vidste, at de røg hash, og så lugtede de af vodka.

Så snart hun så, at der var noget galt med den 14-årige dreng, bad hun gæsterne om at ringe 112, sagde hun.

- Han ser mærkelig ud. Han er bleg og hævet i ansigtet. Jeg lytter til hans bryst, hvor hjertet galopperer derudaf. Jeg siger: "Der skal ringes".

Den forklaring står i skarp kontrast til, hvad flere af gæsterne fortæller. Heriblandt en 19-årig mand, der betragter den tiltalte som sin "bonusmor".

- Da jeg siger, at vi skal ringe efter en ambulance, siger hun (tiltalte, red.), at det vil hun helst ikke, fordi hvad skulle der så ske med hende.

Den 19-årige vurderede, at hun frygtede at få frataget forældremyndigheden over sin datter, hvis episoden blev indberettet. De unge fik besked på ikke at henlede opmærksomhed på lejligheden.

Desuden vidste kvinden ifølge den unge mand, at teenagerne havde taget piller, og flere lå spredt i stue, entre og køkken.

- Før vi forlader lejligheden, hjælper jeg (tiltalte, red.) med at skrabe nogle af pillerne sammen, sagde den 19-årige.

Mens det lykkedes at genoplive datteren, som er blevet svært hjerneskadet, blev kæresten erklæret død klokken 02.16.

Under det meste af retsmøderne skærmede den tiltalte mor for sit ansigt med højre hånd. Ikke én gang kiggede hun mod tilhørerrækkerne.

Faren til den afdøde dreng fnøs under morens egen forklaring, og han måtte flere gange forlade retslokalet både grædende og vred.

Der ventes dom i sagen i begyndelsen af oktober.

/ritzau/